GROSSETO – Più soldi per la scuola e meno per le armi. Hanno le idee chiare i ragazzi delle scuole superiori che questa mattina sono scesi in piazza, a Grosseto, per i loro diritti e il futuro dell’istruzione e del sistema scuola.

«Si continua a tagliare fondi alla scuola – affermano alcuni ragazzi – ma si investe in armi e guerre. Uno Stato dovrebbe tenere ai giovani, che sono il futuro in un paese. I giovani sono sempre meno in questa società, e il Governo dovrebbe pensare ad un ambiente funzionale alla crescita dei ragazzi».