GAVORRANO – «Da lunedì 19 ottobre nei centri storici di Gavorrano, Ravi, Caldana e Giuncarico prenderà il via il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Una scelta che lascia francamente perplessi, soprattutto se confrontata con quanto sta accadendo nei Comuni vicini, dove si guarda con crescente interesse a sistemi alternativi, basati sui cassonetti intelligenti e su modalità di conferimento più flessibili per i cittadini».

A intervenire è Giacomo Signori, che solleva interrogativi sulla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Gavorrano, evidenziando in particolare il confronto con Massa Marittima.

«La contraddizione è evidente. Proprio in questi giorni, a Massa Marittima, l’Amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di ridurre progressivamente il porta a porta, privilegiando un sistema di raccolta con contenitori intelligenti. Le motivazioni dichiarate sono chiare: migliorare il decoro urbano, rendere più agevole il conferimento dei rifiuti e incrementare l’efficienza del servizio. A pochi chilometri di distanza, invece, Gavorrano decide di introdurre proprio quel sistema che Massa Marittima si prepara a ridimensionare. E parliamo di due Comuni amministrati dal Partito Democratico, con lo stesso gestore del servizio, Sei Toscana».

«A questo punto una domanda sorge spontanea: il porta a porta è una soluzione da superare oppure un modello sul quale investire? Perché delle due l’una: se a Massa Marittima si ritiene che la progressiva sostituzione del porta a porta possa migliorare il decoro urbano e la qualità del servizio, come si giustifica la scelta opposta nei centri storici di Gavorrano, Ravi, Caldana e Giuncarico? Possibile che ciò che viene considerato un miglioramento a Massa Marittima debba essere interpretato esattamente al contrario a Gavorrano?».

Signori richiama poi l’attenzione sulle conseguenze pratiche ed economiche della decisione.

«Il porta a porta richiede un’organizzazione articolata, passaggi programmati, personale e mezzi dedicati. Si tratta di un sistema che può comportare costi di raccolta superiori rispetto al conferimento stradale, soprattutto se confrontato con soluzioni tecnologicamente evolute. Ma a Gavorrano quanto costerà questa scelta? È stato effettuato uno studio comparativo? Quale sarà l’impatto sulla Tari? E soprattutto, quali benefici concreti sono stati quantificati per giustificare questa riorganizzazione? Sono domande alle quali l’Amministrazione dovrebbe rispondere con numeri e documenti, non con generiche dichiarazioni di principio».

«C’è poi la questione del decoro urbano. Stiamo parlando di borghi storici, con vicoli stretti, piazze caratteristiche e abitazioni che spesso non dispongono di spazi esterni adeguati. Davvero pensiamo che l’esposizione periodica di sacchi e mastelli lungo le strade rappresenti un miglioramento? A Massa Marittima si punta sui cassonetti intelligenti anche per migliorare il decoro urbano, mentre a Gavorrano si introduce un sistema che comporterà inevitabilmente la presenza di contenitori davanti alle abitazioni nei giorni di raccolta. È legittimo chiedersi quale valutazione sia stata fatta su questo aspetto».

«Non stiamo contestando l’importanza della raccolta differenziata, che deve essere incrementata e migliorata. Stiamo contestando l’assenza, almeno nelle informazioni finora rese pubbliche, di una spiegazione convincente sul perché si sia scelto questo particolare modello organizzativo. La tutela dell’ambiente non si misura dal numero di mastelli distribuiti, ma dai risultati ottenuti, dalla qualità del servizio e dalla sostenibilità economica per i cittadini».

Signori sottolinea infine un’ulteriore particolarità della riorganizzazione comunale.

«La situazione è ancora più singolare se consideriamo che lo stesso Comune di Gavorrano ha recentemente eliminato il porta a porta in altre frazioni, sostituendolo con la raccolta stradale. Quindi, all’interno dello stesso territorio, si decide di abbandonare un sistema in alcune località e di introdurlo in altre. A Massa Marittima lo si riduce, a Gavorrano lo si introduce nei borghi storici. Qualcuno dovrebbe spiegare ai cittadini quale sia il criterio tecnico ed economico che guida queste decisioni».

«La politica dovrebbe avere la capacità di guardare avanti, non limitarsi a cambiare sistema senza spiegare perché. Il fatto che due amministrazioni politicamente affini e territorialmente vicine adottino indirizzi così differenti non dimostra, da solo, quale scelta sia migliore. Ma rende ancora più necessario un confronto pubblico, trasparente e documentato. Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di rendere noti i costi della riorganizzazione, gli obiettivi di raccolta differenziata, le valutazioni sul decoro urbano e le ragioni per cui è stato scelto il porta a porta nei centri storici».

«Lunedì partirà il nuovo servizio. I cittadini saranno chiamati a cambiare le proprie abitudini. Sarebbe il minimo che l’Amministrazione spiegasse loro, con altrettanta chiarezza, perché questa scelta sia davvero la più conveniente ed efficace per Gavorrano. Perché, mentre i Comuni vicini cercano nuove soluzioni, non possiamo accontentarci di sentir dire che a Gavorrano bisogna fare esattamente il contrario».