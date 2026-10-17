PITIGLIANO – Consolidare la proficua collaborazione, già in atto da tempo, tra Comune di Pitigliano, Unione dei Comuni delle Colline del Fiora e Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. È il proposito che ha unito il sindaco Giovanni Gentili e il presidente Federico Vanni, che si sono incontrati per affrontare le principali tematiche relative alla difesa del suolo e all’irrigazione sul territorio.

Gentili, nella doppia veste di primo cittadino pitiglianese e di presidente dell’Unione dei Comuni, ha ricordato i costanti interventi di manutenzione ordinaria che l’Unione, sotto la supervisione del Consorzio, esegue nella zona del Fiora.

“Una collaborazione importante – hanno concordato il sindaco e il presidente Vanni – che garantisce un presidio attento, con operatori formati che conoscono perfettamente il territorio”. Per questo si è già iniziato a lavorare in vista del rinnovo della convenzione, in scadenza nei primi mesi del 2027.

Per quanto riguarda le criticità idrauliche, Gentili ha chiesto attenzione per il torrente Meleta e per il fosso Procchio, oltre a una possibile collaborazione per individuare una soluzione relativa al ponte in località Valle Orentina.

Sindaco e presidente di Cb6 hanno infine riflettuto sul futuro dell’irrigazione e sulle strategie per sostenere le importanti realtà agricole del territorio.