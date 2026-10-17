GROSSETO – Anche quest’anno la nuova vinificazione della Cantina I Vini di Maremma vede protagonisti due ceppi di lievito autoctono Saccharomyces cerevisiae isolati dal Centro Ricerche CRISBA del Leopoldo II di Lorena di Grosseto direttamente dalle uve di Vermentino coltivate nei vigneti della cooperativa.

Il progetto vede in prima linea i giovani talenti della classe 5A dell’Istituto Tecnico Agrario (indirizzo Enologia e Viticoltura), che hanno selezionato i microrganismi, caratterizzandoli sotto il profilo genetico e tecnologico. I due ceppi sono stati successivamente sottoposti alle analisi del CREA – Viticoltura ed Enologia di Asti, che ne ha confermato le potenzialità per l’impiego in vinificazione.

Tra le peculiarità rilevate figurano una buona capacità fermentativa e una particolare resistenza in condizioni di scarsa disponibilità di azoto assimilabile, oltre ad altre proprietà che ne rendono possibile l’utilizzo anche su scala reale.

Lo scorso anno la Cantina I Vini di Maremma ha utilizzato i due lieviti in una prima prova di fermentazione su volumi reali, dalla quale è scaturito un vino eccellente; visti i risultati, quest’anno l’iniziativa è stata rilanciata ed estesa: i ceppi sono stati infatti impiegati per vinificare oltre 600 ettolitri di mosto, da cui nascerà un’importante produzione di ben 40.000 bottiglie, destinate a portare nel bicchiere l’espressione più autentica del territorio maremmano.

Alla base di queste sperimentazioni c’è la consapevolezza che, anche a partire dalla stessa varietà d’uva, l’impiego di differenti ceppi di lievito enologico può influire in maniera significativa sulle caratteristiche sensoriali del vino. La selezione di lieviti autoctoni rappresenta così un ulteriore strumento per valorizzare il legame tra il vino e la sua terra d’origine.

Si tratta infatti di microrganismi selezionati e riprodotti a partire dallo stesso ambiente viticolo in cui le uve vengono coltivate, capaci di contribuire all’originalità e all’identità del vino, mantenendo al tempo stesso alti livelli di sicurezza e affidabilità tecnologica durante la vinificazione.

La collaborazione tra la Cantina I Vini di Maremma e il CRISBA del Leopoldo di Lorena dimostra come la sinergia tra scuola, ricerca e mondo produttivo possa fare la differenza, trasformando l’innovazione scientifica in un valore concreto per il territorio.