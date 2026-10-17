GROSSETO – Cambio di percorso per la manifestazione podistica “Corsa del ricordo” in programma domani domenica 18 ottobre alle 9.30 a Grosseto. Dopo una memorabile prima edizione, che è andata in scena in notturna nel giugno del 2025, l’ente di promozione sportiva Asi in collaborazione con il Team Marathon Bike ripropongono la seconda edizione.

Più veloce e spettacolare il nuovo tracciato: partenza da piazza Duomo, via Manin, piazza Gioberti, via Mazzini, piazza del Sale, via Saffi, tragitto intorno al Cassero Senese, via Saffi, via delle Carceri, via Corsini, piazza Pacciardi, via Ginori, piazza San Francesco, via Montebello, piazzetta Monte dei Paschi e per finire Corso Carducci fino a piazza Duomo. Totale 1 chilometro e 800 metri da percorrere cinque volte per un totale di nove chilometri. Rilevamento tempi mediante chip a cura di Evodata.

Gli organizzatori, per permettere a tutti di partecipare, contestualmente alla prova riservata agli agonisti, hanno programmato anche una gara non competitiva di 3 chilometri e 600 metri, sullo stesso circuito da ripetersi due volte, alla quale si potrà prendere parte marciando, camminando, magari portando bambini o amici a quattro zampe, ognuno con il proprio passo. Programma Manifestazione: Partenza alle 9.30, sia per l’agonistica che per la non competitiva; 10.45 circa corsa per bambini con relativa premiazione; ore 11.15 premiazione atleti agonisti e premi a sorteggio per i camminatori.