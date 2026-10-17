GROSSETO – «Con il diesel oltre i 2,25 euro e la benzina fissa sopra i 2 euro, esplode la rabbia di autotrasportatori e agricoltori. Ma i cerotti del governo non bastano più: serve colpire gli extraprofitti dei colossi fossili. Fare il pieno in Italia è diventato un lusso per pochi e una condanna per chi, sulla strada e sui mezzi, ci passa la giornata per lavorare. Basta dare uno sguardo alle ultime rilevazioni del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per capire le proporzioni della stangata: la benzina al self service resta incollata sopra i 2,03 euro al litro, mentre il gasolio viaggia su medie nazionali proibitive, tra i 2,25 e i 2,26 euro, con picchi ancora più alti in autostrada». Inizia così la nota del Coordinamento provinciale di Sinistra Italiana di Grosseto.

«Di fronte a una crisi così profonda, la risposta del governo si è finora fermata a misure tampone e rincorse dell’ultimo minuto, guardandosi bene dal toccare strutturalmente le accise. Anche gli aiuti promessi alle categorie produttive — tra crediti d’imposta parziali e fondi contro il caro-gasolio — si sono arenati tra burocrazia, ritardi e stanziamenti che chi lavora giudica del tutto insufficienti».

«Solo negli ultimi giorni, con l’acqua alla gola per le proteste imminenti, l’esecutivo ha convocato in fretta e furia i tavoli ministeriali con i sindacati, senza però mettere sul piatto risposte strutturali. Così, finita la pazienza, la rabbia si è spostata sull’asfalto. Da giorni i presidi congiunti di autotrasportatori e agricoltori stanno bloccando snodi cruciali del Paese, soprattutto nel Sud Italia. Perché il caro carburante è un macigno che non pesa solo sul pendolare che va in ufficio, ma innesca un effetto domino che gonfia i prezzi di qualsiasi merce, finendo dritto nel carrello della spesa delle famiglie».

«Chi guida un tir o manda avanti un’azienda agricola oggi denuncia un paradosso insostenibile: accendere i motori per trasportare una merce o arare un campo costa più di quanto quel lavoro renderà a fine mese. Se la politica non interviene, avvertono le categorie, il rischio è lo stop della logistica e l’isolamento dell’intera filiera agroalimentare».

Numeri che fanno ancora più male se calati nella realtà di territori come la provincia di Grosseto.

«Parliamo di una delle province più estese d’Italia, ma allo stesso tempo tra quelle con la rete di trasporto pubblico più carente e frammentata. Dalla costa all’Amiata, passando per le colline interne e le aree rurali, per migliaia di cittadini l’auto privata non è una comodità, ma una scelta obbligata. Chi ogni mattina deve macinare decine di chilometri per raggiungere il posto di lavoro, le scuole o i servizi sanitari non ha alternative su ferro o su gomma: è costretto a mettersi al volante. In un contesto simile, l’impennata dei prezzi alla pompa si trasforma in una vera e propria tassa sulla geografia, che divora una fetta enorme degli stipendi e isola ulteriormente le comunità periferiche».

«Continuare a mettere toppe attingendo alle tasse di tutti, o scaricando i rincari su lavoratori e famiglie, non è più accettabile. Sinistra Italiana/AVS sostiene con forza che i soldi vanno presi dove si sono accumulati in questi anni di crisi energetica e speculazioni. La proposta è netta e tiene insieme giustizia sociale e ambientale: bisogna tassare in modo serio e strutturale gli extraprofitti miliardari delle grandi compagnie petrolifere ed energetiche. Mentre il Paese fatica ad arrivare a fine mese, i giganti del fossile hanno chiuso bilanci d’oro. Attingere a questi maxi-guadagni permetterebbe allo Stato di tagliare subito e in modo drastico le accise alla pompa — dando respiro a cittadini, agricoltori e trasportatori senza togliere un euro a sanità e scuola — e di finanziare finalmente il trasporto pubblico e la transizione ecologica».