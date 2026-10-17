BAGNO DI GAVORRANO – Big match casalingo per il Follonica Gavorrano, che domani alle 15 riceverà il Prato al Malservisi-Matteini, battistrada con due punti di vantaggio. Il team azzurro si presenta con una vittoria in più rispetto ai biancorossoblù: cinque successi e due pareggi il bollettino degli ospiti, quattro e tre quello dei padroni di casa. Quasi identica anche la differenza reti, con 11 reti segnate per la formazione allenata da Dal Canto e 10 per quella di Manni, oltre ai 4 subiti per entrambe, che ne fanno le due migliori difese del campionato.

Le due formazioni si sono separate in classifica in virtù della vittoria del Prato con il San Donato Tavarnelle e il pareggio del Follonica Gavorrano con il Terranuova Traiana, arrivati nel precedente turno.

La partita con il Prato rappresenta quindi un bel banco di prova per i ragazzi di Manni. “Arrivare a 17 punti, come il Prato, sarebbe stato ancora più entusiasmante, ma questo non toglie che, se domenica vinciamo, li superiamo – commenta il tecnico biancorossoblù –. L’importante è concentrarci subito sull’obiettivo, arrivare velocemente a 42 punti. Ne abbiamo 15, ce ne mancano 27. Questo è l’obiettivo minimo da raggiungere, poi tutto quello che verrà sarà una conquista. Stare lì davanti è stato gradevole e piacevole, ma non deve minimamente distoglierci dal nostro percorso. Non era questo ciò che ci chiedeva la società, nessuno ci ha chiesto di dover vincere. Nelle stagioni si può anche fare qualcosa di straordinario, come ho detto ai ragazzi, però dobbiamo tenere testa e piedi ben per terra. La partita di domenica ci darà subito un altro giudizio importante sul nostro cammino da qui alla fine”.

Per quanto riguarda gli scontri diretti, la gara di andata dello scorso anno è terminata sul 2-0 per il Prato con i gol di Gioè e Lattarulo, uno per tempo. Quella di ritorno al Malservisi-Matteini, viceversa, è stata favorevole ai biancorossoblù, con una vittoria casalinga per 2-1 con i gol Rinaldini su rigore e Presta nel finale di primo tempo, dopo il momentaneo pareggio di Rossetti.

Un altro precedente risale all’annata 2021/22, quando il Follonica Gavorrano vinse a Prato per 1-2 nell’incontro di Coppa Italia di Serie D valevole per gli ottavi di finale, arrivando poi alla conquista finale del trofeo.

Per ritrovare poi un altro doppio confronto di campionato nel girone E di Serie D bisogna tornare alla stagione 2018/19, quando l’allora Gavorrano 1930 perse a Prato per 1-0 e pareggiò tra le mura amiche per 1-1. L’anno prima, nella stagione 2017/18, non andò meglio. In quel caso, però, si parlava di Serie C, con entrambe le squadre che poi nella stagione successiva tornarono appunto tra i dilettanti, dopo la retrocessione diretta del Prato e quella ai play out dei minerari. A Prato la sfida terminò sull’1-0 per i padroni di casa, a Bagno di Gavorrano invece uscì il pareggio per 1-1. Nel girone di Coppa Italia di Serie C, inoltre, il confronto terminò sullo 0-1 per il Prato.

Per quanto riguarda gli ex di giornata, nel Prato milita l’attaccante Lorenzo Benedetti, arrivato a dicembre 2019 nella formazione mineraria per poi ripartire l’estate successiva.

In biancorossoblù gioca invece Nicola Andreoli, arrivato alla corte di mister Manni proprio dopo una stagione con i lanieri.