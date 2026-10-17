MASSA MARITTIMA – «In merito alle recenti vicende che interessano la Società dei Terzieri Massetani, il Terziere di Cittavecchia ritiene doveroso fare chiarezza di fronte alla cittadinanza sulla propria posizione e sui fatti accaduti».

A dirlo è una nota il consiglio direttivo del Terziere di Cittavecchia.

«A seguito delle ripetute violazioni dei confini territoriali, culminate nell’occupazione non autorizzata di Piazza Garibaldi lo scorso 29 agosto da parte del Terziere di Borgo per un proprio festeggiamento, Cittavecchia si è vista costretta a richiedere formalmente all’Assemblea l’istituzione di regole chiare e condivise a tutela degli Statuti e delle tradizioni. Di fronte al rifiuto dell’Assemblea di adottare un disciplinare, il Consiglio di Cittavecchia ha deciso di sospendere temporaneamente la propria partecipazione operativa alle attività della Società dei Terzieri».

«Ci teniamo a precisare che non si tratta di dimissioni, né della volontà di alimentare conflitti o richiedere scuse di circostanza, ma di una ferma e necessaria presa di posizione a tutela della dignità del nostro Terziere e del rispetto reciproco delle regole statutarie su cui si fonda il Balestro del Girifalco».

«Dimostrando senso di responsabilità e apertura al dialogo, dopo un tavolo istituzionale con il Sindaco, il Rettore e il Presidente dell’Assemblea, Cittavecchia ha fatto un importante passo indietro: ha rinunciato alla richiesta di un disciplinare rigido e sanzionatorio per proporre la firma di un gentlemen’s agreement (accordo bonario). Un documento semplice ma formale, basato sul rispetto reciproco dei confini statutari, a partire dalla sovranità di Cittavecchia su Piazza Garibaldi e sulla responsabilità dei rispettivi Consigli».

«Ad oggi, tuttavia, il Terziere di Cittavecchia non ha ancora ricevuto alcuna risposta ufficiale a questa proposta di mediazione.

Se, come sostenuto da Borgo, le regole non scritte sono da sempre conosciute e condivise da tutti, non si comprende quale sia l’ostacolo nel sottoscrivere un accordo che le sancisca con trasparenza. La nostra disponibilità al confronto resta piena e immutata, ma non può prescindere da un impegno concreto e formalizzato che garantisca pari dignità, rispetto dei confini e serenità futura a tutti i Terzieri e all’intera comunità massetana».