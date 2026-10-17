SCANSANO – Il gruppo di opposizione al consiglio comunale di Scansano, Claudio Chelli, Francesco Marchi e Gian Carlo Tenerini, ha organizzato la manifestazione di protesta contro la chiusura della Rsa di Scansano a cui, tra l’altro, aveva partecipato il consigliere regionale Luca Minucci, che nel suo intervento aveva preso anche l’impegno a presentare una interrogazione scritta al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, per chiedere chiarimenti sulla volontà di chiudere la Rsa.

Il gruppo di opposizione intende sentitamente ringraziare Luca Minucci per avere mantenuto la sua promessa fatta nella speranza che questa iniziativa possa portare a far ragionare la Regione Toscana.

«Questa è una delle iniziative del gruppo di opposizione che continua a cercare con ogni mezzo di far rimanere in funzione la nostra Rsa, come peraltro vogliono tutti i cittadini scansanesi. Avanti così con tutti i mezzi».