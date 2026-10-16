SCANSANO – Un lungo incontro per individuare possibili soluzioni alle principali criticità idrauliche del territorio comunale di Scansano. Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, è stato accolto dalla sindaca Maria Bice Ginesi, dal vicesindaco Matteo Ceriola, dagli assessori Alessandro Fulda e Luca Totti.

Numerose le questioni affrontate, a partire dal guado lungo il torrente Trasubbie, uno snodo cruciale per la viabilità in quanto principale collegamento con la frazione di Polveraia: tra le opzioni sul tavolo, non essendo la pulizia diretta del guado di competenza di Cb6, una convenzione tra i due enti o con un frontista.

Altra annosa criticità è quella relativa al ponte sul fosso Infiammata, la cui funzionalità idraulica è stata compromessa dalle ondate di maltempo degli ultimi anni: anche in questo caso il presidente Vanni si è detto disponibile a supportare il Comune nell’individuare una soluzione strutturale.

Resta poi il fosso dei Mulini, poco fuori dall’abitato di Scansano, che non è inserito nel reticolo gestito dal Consorzio e che, non rientrando nel piano di manutenzioni ordinarie, necessita di un intervento.

La sindaca Ginesi e il presidente Vanni hanno infine parlato del Contratto di Fiume Ombrone, in vista della firma del protocollo d’intesa che avverrà nelle prossime settimane.