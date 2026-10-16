CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Negli ultimi tempi assistiamo a un continuo e sterile balzello di numeri e dati statistici tra il Comune, in particolare del sindaco che non perde occasione pur di apparire, tant’è che è dovuto intervenire il direttore della Camera di Commercio per fare chiarezza sulle presenze turistiche». Così esordisce il gruppo «Alternativa Castiglione della Pescaia» in una nota.

«Dall’inizio dell’estate girano e vengono pubblicati numeri non ufficiali – precisa – Ma, al di là dei dati congiunturali e delle polemiche quotidiane, la vera domanda da porsi è una sola: quale futuro vogliamo costruire per Castiglione della Pescaia?»

«Immaginare il nostro territorio nei prossimi vent’anni significa andare oltre la semplice gestione dell’ordinario o dell’emergenza. Significa avere il coraggio di ripensare il modello turistico, valorizzare le risorse straordinarie che già possediamo e creare nuove opportunità di sviluppo duraturo per chi vive e lavora qui tutto l’anno» sostiene la lista.

«Per passare dai numeri alle idee concrete, occorre avviare un confronto aperto e costruttivo»

Questi i punti chiave per il futuro di Castiglione della Pescaia elencati dal gruppo politico:

Introdurre strumenti urbanistici ed economici che facilitino gli investimenti, favoriscano il recupero degli immobili e consentano soluzioni alternative per le strutture non più sostenibili.

che facilitino gli investimenti, favoriscano il recupero degli immobili e consentano soluzioni alternative per le strutture non più sostenibili. Valorizzare il nostro mare arricchendo la classica giornata in spiaggia con servizi legati a sport , benessere , natura ed enogastronomia .

arricchendo la classica giornata in spiaggia con servizi legati a , , ed . Individuare le aree strategiche e presentare proposte credibili per intercettare capitali e operatori nazionali e internazionali capaci di realizzare progetti ad alto valore aggiunto .

e presentare proposte credibili per intercettare capitali e operatori nazionali e internazionali capaci di realizzare progetti ad . Definire una strategia di medio-lungo periodo per potenziare le connessioni aeree e infrastrutturali con i principali mercati target , coinvolgendo tour operator.

per potenziare le connessioni aeree e infrastrutturali con i principali , coinvolgendo tour operator. Creare prodotti ed eventi mirati (cultura, turismo congressuale, outdoor, enogastronomia) per distribuire i flussi durante tutti i dodici mesi dell’anno.

(cultura, turismo congressuale, outdoor, enogastronomia) per distribuire i flussi durante tutti i dodici mesi dell’anno. Valorizzare la professionalità dei lavoratori del settore attraverso la formazione, condizioni adeguate e la soluzione del problema degli alloggi per il personale stagionale .

del settore attraverso la formazione, condizioni adeguate e la soluzione del problema degli . Creare un tavolo permanente tra Amministrazione, imprese, associazioni e lavoratori per trasformare il dialogo in progetti concreti con scadenze e responsabilità definite.

tra Amministrazione, imprese, associazioni e lavoratori per trasformare il dialogo in con scadenze e responsabilità definite. Valorizzare l’unione tra mare, Maremma, natura e qualità dell’ospitalità con una comunicazione coordinata e riconoscibile sui mercati esteri.

con una sui mercati esteri. Elaborare un Piano Strategico “Castiglione 2046”: un documento programmatico a vent’anni, condiviso dal territorio, con obiettivi chiari e verifiche periodiche, capace di dare continuità alle scelte al di là dell’avvicendarsi delle singole amministrazioni.

«Il futuro non si improvvisa – sottolinra infine L’alternativa – Castiglione dispone di risorse straordinarie, di una forte tradizione e di imprenditori capaci. Conservare ciò che funziona non basta più in un mercato globale che cambia rapidamente. La sfida non è rincorrere il passato né stravolgere l’ambiente, ma trovare il giusto equilibrio tra identità, sostenibilità e innovazione. Il 2046 può sembrare lontano, ma le scelte decisive vanno programmate».