CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione della Pescaia si prepara ad accogliere un importante appuntamento sportivo: domenica 18 ottobre si svolgerà, presso il campo di tiro di Val delle Cannucce, la gara di tiro con l’arco “Tipologia Round 3D”, organizzata dalla compagnia 09COVO – Gli Arcieri del Tiburzi, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia.

La competizione, valida per il Campionato Regionale Toscano 2026 e per la qualificazione al Campionato Italiano FIARC 2027, richiamerà atleti, appassionati e accompagnatori, offrendo una giornata di sport all’aria aperta, che mette alla prova precisione, concentrazione e abilità degli arcieri, in un contesto naturale.

“Manifestazioni come questa rappresentano un’importante occasione per valorizzare lo sport all’aria aperta e promuovere il nostro territorio – dichiara la sindaca Elena Nappi –. Discipline come il tiro con l’arco permettono favoriscono il contatto con il paesaggio in modo consapevole, contribuendo a diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente. Val delle Cannucce è una cornice particolarmente adatta a ospitare eventi di questo tipo, capaci di coniugare la dimensione agonistica con la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico”.

“Gli Arcieri del Tiburzi – continua la prima cittadina castiglionese – sono un’associazione molto attiva e presente nella vita della nostra comunità, sempre pronta a collaborare con l’Amministrazione e a partecipare alle iniziative proposte. Sono presenti nelle nostre Giornate Europee dello Sport, hanno partecipato alla recente “Obiettivo Tricolore”, l’iniziativa nata nel segno dei valori e dell’eredità sportiva di Alex Zanardi. Ogni anno, inoltre, organizzano il Trofeo Paradisi, dedicato alla memoria di un nostro concittadino e presidente dell’associazione recentemente scomparso, che ha rappresentato una figura importante per il mondo del tiro con l’arco. È un’associazione che può contare anche su atleti di grande valore, come Chiara Pagliarin, protagonista di importanti risultati a livello nazionale e internazionale, campionessa italiana di tiro con l’arco di campagna, medaglia di bronzo e sesto posto al Campionato mondiale di tiro con l’arco da caccia, ha ricevuto anche riconoscimenti dal CONI di Grosseto. Risultati che testimoniano la qualità e la passione che animano questa realtà sportiva e che rappresentano un motivo di orgoglio per il nostro territorio. Sostenere iniziative come questa significa investire nello sport come strumento di aggregazione, benessere e crescita, valorizzando le associazioni locali e le opportunità che il nostro ambiente offre per vivere esperienze a contatto con la natura”.

L’appuntamento di domenica sarà quindi non solo un’occasione di confronto agonistico, ma anche un’opportunità per far conoscere le bellezze di Castiglione della Pescaia e promuovere una forma di turismo legata allo sport e alle attività all’aria aperta.