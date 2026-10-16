Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana con tre squadre in pista per il Castiglione. Domani sabato alle 19, per la quinta giornata della Skate Italia Trophy, la Blue Factor ospita al Casa Mora in un derby sempre sentito l’Innocenti Costruzioni Follonica, con arbitri Matteo Galoppi di Follonica e Alessandro Gadaleta di Giovinazzo. Una sfida che vedrà fra i convocati della squadra di Michele Achilli, per la prima volta, l’italo argentino Samuel Leonardo Amato, l’ultimo acquisto dei biancocelesti. Amato infatti ha ricevuto il nulla osta dalla Federazione dopo le vicende che hanno interessato l’Afp Giovinazzo, con la società maremmana che ha potuto così perfezionare, da giocatore italiano, il tesseramento.

La carriera di Amato, classe 1984, parla da sola: cresciuto nell’Andes Tallares, è arrivato giovanissimo a Seregno, poi Novara, ancora Andes Tallares, Trissino, Prato, Bassano, Valdagno, Breganze, ancora Bassano e nelle ultime due stagioni a Giovinazzo. Un rinforzo d’esperienza, che dovrà aiutare nella crescita il gruppo dei giovani.

“Già ai tempi di quando giocavo a Prato c’era stato un interessamento nei miei confronti del Castiglione – ha ricordato Samuel Amato – e quando c’è stata la nuova possibilità ho accettato di buon grado la proposta del presidente Pericoli. So bene che il mio ruolo è quello di aiutare i miei compagni. Conosco l’allenatore Achilli e come lavora in pista. Posso solo dire che metterò tutta la mia esperienza e impegno al servizio della squadra. L’obbiettivo è la salvezza e far crescere il gruppo”.

All’andata al Capannino, in Coppa, il Follonica vinse per 5-3; nel Castiglione ancora assente Oscar Lasorsa: dopo un problema di salute l’attaccante sta tornando pian piano al massimo della forma.

Sabato di agonismo anche per la Blue Factor di serie B, che domani giocherà a Prato contro lo Startit per il quinto turno della Coppa Italia, nel ritorno della sfida andata in onda la scorsa settimana, e vinta dai maremmani al Casa Mora per 5-2. Fischio d’inizio alle 20,45 con arbitro Massimo Nucifero di Viareggio.

Domenica alle 11 al Casa Mora, seconda giornata del campionato Under 17: il La Scala Castiglione ospita il Sarzana B, con arbitraggio di Flavio del Viva di Follonica.