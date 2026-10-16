GROSSETO. Riccardo Breda è stato riconfermato alla presidenza della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno. L’imprenditore grossetano proseguirà così il suo impegno alla guida dell’ente camerale che riunisce i territori delle province di Grosseto e Livorno.

Breda è alla guida della Camera di commercio fin dalla sua nascita, nel 2016, quando è stato avviato il percorso unitario tra i due territori. La riconferma rappresenta quindi un segnale di continuità per l’istituzione che svolge un ruolo di riferimento per il sistema imprenditoriale della Maremma e della costa toscana.

Al centro dell’attività dell’ente camerale ci sono il sostegno alle imprese, la competitività del tessuto economico, la valorizzazione delle eccellenze locali e la promozione di nuove opportunità di sviluppo e occupazione.

Alla riconferma di Breda sono arrivati anche gli auguri del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e mondo imprenditoriale.