GAVORRANO – Partirà lunedì prossimo la seconda fase del piano riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Gavorrano.

A partire dal 19 ottobre, infatti, le utenze dei centri storici di Gavorrano, Ravi, Caldana e Giuncarico e delle località di Rigoloccio, Menga, Poderi Alti, Poderi Bassi, Case Cesi, Sant’Ansano e Sant’Ansanino, attualmente servite dalla raccolta stradale, passeranno ad una modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati, secondo un calendario di raccolta prestabilito. I cittadini, dunque, raccoglieranno separatamente organico, carta e cartone, multimateriale leggero e indifferenziato e lo depositeranno, utilizzando gli appositi sacchi e mastelli distribuiti da Sei Toscana, dinanzi alle proprie abitazioni. Il vetro, invece, andrà conferito presso le campane stradali dedicate.

Il servizio di raccolta domiciliare sarà esteso anche alle utenze ubicate in via Tasso e via Ariosto, in località Filare, inizialmente rientranti nel perimetro di raccolta stradale.

L’avvio di questa nuova fase è stato preceduto, nelle scorse settimane, da un’ampia campagna di informazione rivolta ai cittadini, con diversi incontri pubblici in diverse aree del territorio, e dalla distribuzione dei kit per la raccolta porta a porta, con sacchi, mastelli e materiale informativo. Distribuzione che, comunque, proseguirà, dal 23 ottobre al 19 dicembre, presso il Centro sociale di Bivio di Ravi, in via Aurelia Vecchia, il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Con il second step al via lunedì prossimo si compie, dunque, un ulteriore passo in avanti, con l’obiettivo di rendere il servizio ancora più efficace e di aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata.

Sei Toscana ricorda che, per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, è sempre possibile utilizzare il sito internet www.seitoscana.it, l’App Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il Numero verde 800.127.484.