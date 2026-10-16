GROSSETO – Il dottor Andrea Salvetti, Medico di Medicina Generale con specializzazione in oncologia, inizia la propria collaborazione con la Lilt di Grosseto mettendo a disposizione la propria esperienza clinica soprattutto nell’ambito della terapia del dolore e delle cure palliative.

Il servizio che verrà offerto ai soci è finalizzato ad offrire un primo inquadramento clinico, con particolare attenzione agli aspetti di prevenzione, valutazione generale e supporto all’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici.

La collaborazione nasce dalla condivisione dei valori assistenziali e sociali della Lilt e dall’intento di contribuire, attraverso l’esperienza professionale maturata negli anni, alle attività di formazione, prevenzione e divulgazione delle iniziative socio-sanitarie di interesse della cittadinanza allo scopo di promuovere una cultura della salute.

Il direttore sanitario della Lilt, il dottor Bruno Mazzocchi, ha espresso grande soddisfazione, testimoniando di avere con il dottor Andrea un lungo rapporto di amicizia e affetto oltre che di infinita stima professionale.

La direttrice Barbara Bricca sottolinea che la continua crescita delle attività Lilt è la conferma dell’importanza dell’attività di prevenzione che la stessa svolge a fianco della sanità pubblica in favore della comunità e ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564 453261.