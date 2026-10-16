ROCCATEDERIGHI – Per quattro volte nel 2025 Christoph S. non ha ricevuto le schede per votare alle elezioni del suo Paese, la Svizzera, e così ha perso il diritto di voto. Un’anziana è rimasta senza luce e gas per bollette che non le sono mai arrivate. E un carabiniere della zona, dopo mesi di attesa, è dovuto andare a ritirare la patente rinnovata direttamente all’ufficio postale. Sono alcuni dei casi raccontati da Roberto Pericci, presidente del Consorzio stradale Le Cerbaie di Roccatederighi, frazione di Roccastrada. Il problema, secondo Pericci, è uno solo: la posta a Roccastrada non viene più consegnata con regolarità.

«Le conseguenze le paghiamo noi»

«Dal 2025 bollette, patenti e documenti arrivano in ritardo di settimane, quando non spariscono del tutto – denuncia Roberto Pericci -. Le conseguenze le paghiamo noi: sanzioni, soprattasse, distacchi di luce e gas. E ogni bollettino che dev’essere riemesso perché non è mai arrivato costa ancora di più. Non è il problema di un singolo: è quello di un’intera comunità».

Il consorzio senza 3.700 euro

Tra i danneggiati c’è proprio il Consorzio Le Cerbaie, un ente pubblico gestito gratuitamente dai cittadini. Per legge, spiega Pericci, l’80% delle spese per la manutenzione della strada è a carico dei consorziati e il 20% del Comune. Le quote si pagano con bollettini spediti per posta dall’Agenzia delle entrate. Ma molti non sono mai arrivati, e oggi all’appello mancano 3.700 euro.

«La nostra strada ha un solo accesso: se si blocca, non si entra e non si esce – prosegue Pericci -. Lo scorso anno abbiamo dovuto riparare una frana. Alla prossima, senza i fondi per intervenire, 80 famiglie resterebbero isolate, senza poter raggiungere il paese e senza che un’ambulanza o i pompieri possano intervenire».

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I conti di Poste

Pericci mette poi a confronto i disservizi con i conti di Poste italiane. Secondo i dati che cita, l’azienda ha chiuso l’anno con 13,1 miliardi di ricavi e 2,2 miliardi di utile netto, di cui 1,6 distribuiti agli azionisti. Inoltre riceve dallo Stato 262 milioni di euro all’anno per garantire il servizio universale, anche nelle zone rurali e montane.

Il presidente del consorzio ricorda anche le parole dell’amministratore delegato Matteo Del Fante in un’audizione alla Camera: Poste, secondo Del Fante, potrebbe chiedere fino a 700 milioni, il costo del servizio universale certificato dall’Agcom, ma si accontenta di 262 milioni «grazie agli utili che facciamo in altri settori». «Tradotto: guadagnano così tanto da poter rinunciare a metà del dovuto, ma non abbastanza da pagare i portalettere per la nostra zona – commenta Pericci -. Oggi Poste preferisce investire nella consegna dei pacchi e le lettere si danno per morte: tanto c’è l’e-mail. Peccato che una patente, un bancomat o una cartella esattoriale via e-mail non arrivano».

La risposta di Poste e la denuncia

Il consorzio si è rivolto anche al sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, che è anche presidente della Provincia di Grosseto. Secondo Pericci, il sindaco ha parlato con Poste, che mesi fa avrebbe risposto: «È un problema di personale, provvederemo». Da allora però, denuncia il consorzio, non è cambiato nulla.

Alla protesta scritta del consorzio, Poste ha risposto con una Pec del 18 settembre. Nella risposta l’azienda attribuisce i problemi alle «località, poderi e abitazioni sparse» e alla «mancanza del numero civico», e conclude che «il servizio risulta regolare».

«I poderi in Maremma esistono da sempre, gli indirizzi sono sempre quelli e per anni la posta è stata consegnata regolarmente – replica Pericci -. Abbiamo dovuto depositare una denuncia ai carabinieri e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. Ma questa storia deve essere pubblica, perché non riguarda solo una strada di campagna in Maremma. Il servizio postale che paghiamo con i nostri soldi deve valere per tutti e non soltanto per chi abita dove è comodo arrivare».