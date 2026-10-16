FOLLONICA – La pedonalizzazione estiva di via della Repubblica a Senzuno deve essere profondamente rivista, intervenendo innanzitutto sull’orario di chiusura al traffico, sull’accessibilità del quartiere e sulla disponibilità dei parcheggi.

Il questionario dei commercianti

È quanto emerge dal questionario promosso da Confesercenti Grosseto per conto del Comitato commercianti di Senzuno, al quale hanno partecipato diciotto attività commerciali e artigianali del quartiere. I risultati sono stati raccolti in una relazione trasmessa alla giunta comunale di Follonica, insieme alla richiesta di un incontro congiunto con Confesercenti e una delegazione del Comitato.

Il giudizio sull’estate 2026 e l’orario di chiusura

Il 77,8% degli intervistati esprime una valutazione complessivamente negativa dell’organizzazione sperimentata nell’estate 2026, mentre il 66,7% la giudica «molto negativa». Per il 94,4% delle attività la chiusura al traffico è stata troppo anticipata e l’88,9% ritiene che la pedonalizzazione abbia reso più difficile per i clienti raggiungere gli esercizi commerciali.

Un dato riguarda la fascia tra le 18 e le 19.30, considerata importante dal punto di vista commerciale dal 61,1% delle attività. Complessivamente il 66,7% degli intervistati dichiara di aver subito una penalizzazione sul lavoro, sensibile o più contenuta.

Parcheggi e pista ciclabile

Le difficoltà di accesso sono legate alle caratteristiche della clientela: l’83,3% delle attività segnala che la maggior parte dei clienti estivi raggiunge il quartiere in automobile. Il 66,7% indica inoltre la carenza di parcheggi tra le principali criticità.

Preoccupa anche la prevista perdita di circa sessanta posti auto, conseguente al completamento della pista ciclabile nelle vie Palermo, Pistoia e della Repubblica. Per il 94,4% degli operatori questa riduzione sarebbe un problema, perché la clientela proviene soprattutto da altre zone di Follonica o è di passaggio dai comuni limitrofi, e raggiunge il quartiere in auto.

«I risultati restituiscono una posizione molto chiara – afferma Massimiliano Biagioni, presidente del Comitato commercianti di Senzuno – ma non devono essere interpretati come una chiusura pregiudiziale verso la pedonalizzazione. Gli operatori chiedono una soluzione più equilibrata, capace di valorizzare il quartiere senza compromettere una fascia oraria importante per il commercio e senza rendere più difficile l’accesso alle attività».

Le proposte: pedonalizzazione dalle 20

La soluzione più condivisa è il posticipo dell’inizio della pedonalizzazione alle 20, indicato dal 66,7% degli intervistati. Considerando anche chi propone le 19.30, il 77,8% delle attività chiede di spostare in avanti l’orario di chiusura al traffico. Altre proposte riguardano una programmazione differenziata per giorni e periodi della stagione e la limitazione della pedonalizzazione in occasione degli eventi.

«Il questionario rappresenta il contributo concreto dei commercianti alla discussione – prosegue Biagioni –. Chiediamo che le scelte per la prossima estate siano precedute da un vero confronto con chi vive e lavora quotidianamente nel quartiere. Occorre intervenire sugli orari, sui parcheggi, sulle operazioni di carico e scarico, sulla segnaletica e sulla sicurezza nelle ore serali e notturne».

La richiesta alla giunta

Confesercenti Grosseto e il Comitato chiedono quindi alla giunta comunale di aprire un confronto per esaminare i risultati dell’indagine e definire per tempo una nuova organizzazione della pedonalizzazione.

«L’obiettivo – conclude Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, che ha accompagnato il comitato in questo percorso di confronto con l’amministrazione comunale – è individuare una soluzione condivisa e verificabile, capace di conciliare la vivibilità di Senzuno con le esigenze delle imprese, dei residenti e della clientela».