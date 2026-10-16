GROSSETO – Dalle modifiche per le sanzioni ai cambiamenti dedicati alla patente, fino alle notifiche velocizzate e alle regole più chiare per pedoni, ciclisti e motociclisti. La guida alle misure ufficiali principali. È stato approvato il 13 ottobre 2026 il testo per la riforma del nuovo Codice della Strada. Si tratta di un provvedimento organico che riordina l’intera materia con l’obiettivo di garantire strade più sicure, ridurre la burocrazia per i cittadini ed eliminare le sperequazioni nelle sanzioni con regole più eque. L’entrata in vigore è prevista per il 2027 a seconda delle procedure legislative.

Ecco le principali novità ufficiali confermate nel testo

Rinnovo patenti:

Estensione della validità decennale – Per la patente B la validità di 10 anni viene estesa fino al compimento dei 65 anni (finora, dopo i 50 anni, scattava già la visita medica ogni 5 anni). Una misura volta a tagliare tempi e costi di rinnovo.

Patenti professionali (C e D) – L’età massima per guidare i mezzi pesanti e il trasporto persone sale da 68 a 70 anni, previa verifica medica biennale.

Patente e carta di circolazione digitali si potranno conservare e mostrare direttamente dallo smartphone in formato digitale.

Sanzioni e multe, svolta radicale sul fronte dei verbali:

Multe riparametrate al ribasso – Le sanzioni vengono arrotondate al ribasso e proporzionate alla reale gravità dell’infrazione.

Eliminato l’adeguamento automatico biennale dei verbali al costo della vita.

Notifiche più rapide – Per gli accertamenti da remoto senza contestazione immediata, i Comuni dovranno notificare il verbale entro 45 giorni (non più 90).

Annullamento in autotutela – I comandi accertatori della polizia potranno annullare d’ufficio le multe palesemente errate in 8 casi specifici, evitando al cittadino il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Stretta sulla riscossione coattiva e controlli incrociati sui veicoli con targa estera in Italia. Se circolano per più di 30 giorni devono avere un’assicurazione conforme alle regole italiane.

Burocrazia e incidenti:

Domicilio digitale (Pec) – Obbligo di registrare la Pec per nuove immatricolazioni, passaggi di proprietà e revisioni, azzerando le spese postali.

Foto e video come prova nei sinistri – Nei giudizi per il risarcimento dei danni da incidente stradale, foto e filmati realizzati sul luogo nell’immediatezza dai conducenti avranno valore legale di prova.

Pedoni:

Attraversamento pedonale – Il pedone ha il dovere di accertarsi che i veicoli in sopraggiunta stiano effettivamente fermandosi prima di impegnare le strisce.

In assenza di illuminazione, chi cammina a bordo carreggiata in strade extraurbane dovrà indossare giubbotti riflettenti o segnalatori luminosi.

Micro-mobilità e due ruote:

Introduzione di targa identificativa e casco obbligatorio per i cicli a propulsione. Il casco è obbligatorio anche per i ciclisti con meno di 14 anni.

Motociclisti – Installazione di barriere stradali salva-motociclisti. In caso di forte traffico o incidenti in autostrada, le moto potranno percorrere la corsia di emergenza dando precedenza ai mezzi di soccorso.

Disabilità, assicurazioni e autovelox:

Tutti i Comuni dovranno aderire al registro unico dei contrassegni disabili (Cude); chi non si adegua non potrà usare i dispositivi di controllo da remoto.

Fermo digitale per chi non ha l’assicurazione – Controlli incrociati automatici e sequestro immediato al primo posto di blocco per i veicoli non assicurati.

Autovelox – Distinzione normativa netta tra apparecchi “omologati” e “approvati” per garantire la trasparenza dei controlli.

Proventi delle multe reinvestiti nella sicurezza

Il 70% degli incassi dalle multe stradali dovrà essere destinato per legge alla manutenzione delle strade, della segnaletica e dell’asfalto, mentre il restante 30% andrà agli enti per le attività di controllo della Polizia Locale.