GROSSETO – Un fine settimana che comincia con il tempo stabile, temperature ancora piacevoli e qualche nuvola di passaggio, ma con un possibile peggioramento all’orizzonte. Le previsioni meteo in Maremma per oggi, venerdì 16 ottobre, e domani, sabato 17 ottobre, indicano due giornate nel complesso asciutte, con massime che potranno raggiungere i 25 gradi. Da sabato sera, però, la nuvolosità tenderà ad aumentare, anticipando un possibile arrivo della pioggia domenica.

Meteo oggi in Maremma: venerdì tra sole e nuvole

Oggi, venerdì 16 ottobre, il cielo sarà variabile su gran parte della provincia di Grosseto, con schiarite alternate a passaggi nuvolosi. A Grosseto città le temperature oscilleranno tra 12 e 24 gradi, mentre nel nord della provincia si potranno raggiungere i 25 gradi a Follonica e i 24 a Massa Marittima.

Situazione simile nella Maremma meridionale, con massime di 23 gradi a Orbetello e 19 sul Monte Argentario. Più fresco sull’Amiata, dove ad Arcidosso si arriverà intorno ai 21 gradi.

Meteo domani, sabato 17 ottobre: aumentano le nuvole

Sabato inizierà con condizioni ancora abbastanza tranquille, ma nel corso della giornata le nuvole diventeranno più presenti. Il clima resterà mite, con massime intorno ai 24 gradi a Grosseto, 22 a Follonica e Orbetello e 23 a Massa Marittima.

Sull’Amiata le temperature raggiungeranno i 21 gradi, mentre sul Monte Argentario non supereranno i 19. Lungo la costa si farà sentire lo Scirocco, con un possibile aumento del moto ondoso.

Weekend in Maremma: domenica rischio pioggia

Il cambiamento più significativo potrebbe arrivare tra sabato sera e domenica 18 ottobre, quando aumenterà la possibilità di precipitazioni, soprattutto lungo la costa e sulle isole dell’Arcipelago Toscano. Non si esclude qualche temporale, ma restano incertezze sull’intensità e sulla distribuzione delle piogge.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo