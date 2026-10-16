SCARLINO e MAGLIANO IN TOSCANA – Mercoledì 21 ottobre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Scarlino per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in piazza Dani.

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via delle Collacchie nel tratto tra il Puntone e parcheggio villaggio i Tusci, via della Dogana, piazza Dani, via Giuseppe Garibaldi e S.P. Collacchia nel tratto tra il Puntone e viale Belvedere. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30 del giorno stesso.

Giovedì 22 ottobre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Magliano in Toscana per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Montiano. I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Montiano paese e zone rurali limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17 del giorno stesso.

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