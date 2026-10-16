ORBETELLO – È terminata oggi, 16 ottobre 2026, la quarta edizione del corso Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), organizzata presso la sede distaccata del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto a Orbetello e il polo rurale di Ansedonia.

Al corso iniziato il 12 ottobre hanno partecipato 18 cosiddetti discenti, provenienti da diversi Comandi dei Vigili del Fuoco del territorio nazionale, con il supporto di uno staff didattico composto da personale dei Comandi di Grosseto, Lucca, Ragusa, Bari e Palermo, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare di Grosseto.

L’attività formativa ha riguardato, oltre la parte didattica con utilizzo di simulatori elettronici, principalmente le procedure di comunicazione terra-bordo-terra con i mezzi aerei impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi, quali Canadair ed elicotteri, oltre alle esercitazioni al simulatore e alle verifiche teoriche e pratiche.

Il percorso si è concluso oggi con le prove operative sul campo, finalizzate alla verifica delle competenze acquisite e al conseguimento dell’abilitazione operativa.

Il corso rappresenta un’importante occasione di formazione e qualificazione del personale, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le squadre a terra e i mezzi aerei durante gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi.

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