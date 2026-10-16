GROSSETO. Una squadra completamente rinnovata, tante giovani atlete e un progetto societario che guarda al futuro. È Beppe D’Auge, nuovo allenatore della Pallavolo Grosseto, il protagonista della puntata numero 109 de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco che racconta i protagonisti del territorio attraverso interviste brevi e informali.

Alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie B2 femminile, il tecnico racconta le prime impressioni sulla società grossetana, le aspettative per la nuova stagione e l’importanza del progetto di crescita che coinvolge anche le atlete provenienti da fuori provincia.

«Mi sto trovando benissimo – racconta D’Auge –. Ho trovato una disponibilità ottima da parte del presidente, della società e di tutto lo staff. Le prime impressioni sono davvero positive».

Una squadra nuova per affrontare la Serie B2

Il campionato che sta per iniziare si presenta impegnativo per la Pallavolo Grosseto, inserita in un girone composto prevalentemente da formazioni toscane, oltre a due squadre umbre e una laziale, Viterbo.

«La squadra è totalmente nuova, formata da atlete esperte ma anche da tantissime giovani – spiega l’allenatore –. Sarà un campionato tosto, perché il livello del nostro girone è abbastanza alto. Però sono fiducioso: le ragazze in questo mese e mezzo si sono comportate benissimo e stanno crescendo tantissimo».

L’obiettivo è costruire progressivamente un gruppo competitivo, lavorando sull’intesa tra le giocatrici e sulla crescita delle più giovani.

«Man mano che andiamo avanti si creano i meccanismi giusti. Affronteremo il campionato al meglio e sono davvero fiducioso».

Il progetto foresteria e la crescita della società

Uno degli aspetti più interessanti del progetto della Pallavolo Grosseto riguarda la capacità di accogliere atlete provenienti da altre città e province, grazie anche alla realizzazione di una foresteria.

Un investimento che punta non soltanto ai risultati sportivi, ma anche alla crescita complessiva della società.

«La foresteria è un ottimo strumento per poter crescere insieme – sottolinea D’Auge –. Arrivano atlete da fuori che portano la loro esperienza, giovani con mentalità diverse. Il confronto e la crescita possono portare a risultati importanti».

Il tecnico individua tre parole chiave alla base del lavoro della società: ascolto, confronto e crescita.

«Credo che la Pallavolo Grosseto abbia un’ambizione abbastanza alta e che abbiamo imboccato la strada giusta».

L’effetto delle azzurre sul movimento della pallavolo

La Serie B2 rappresenta la punta di diamante dell’attività agonistica della Pallavolo Grosseto, ma alle spalle della prima squadra c’è un settore giovanile che coinvolge numerose ragazze nelle diverse categorie.

Un movimento che beneficia anche dei grandi risultati ottenuti dalla pallavolo italiana a livello internazionale.

«Sia a livello femminile che maschile stiamo ottenendo da anni risultati impressionanti – conclude D’Auge –. Questo fa bene a tutto il movimento, porta più gente in palestra e non possiamo che essere felici di questa crescita».

Un entusiasmo che la Pallavolo Grosseto vuole trasformare in nuove opportunità per le giovani atlete e in risultati sul campo.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Per informazioni, segnalazioni e proposte di nuovi ospiti è possibile scrivere a [email protected] oppure inviare un messaggio WhatsApp al 334 5212000.

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