GROSSETO – Prosegue il percorso di informazione e partecipazione promosso dal Comune di Grosseto per la formazione del Piano Operativo. Il terzo dei quattro incontri tematici si terrà lunedì 19 ottobre, dalle 15 alle 18, alla Sala Eden, Bastione Garibaldi, viale Alessandro Manetti 4.

L’appuntamento, dal titolo “La città che si muove”, sarà dedicato a due ambiti. Il primo riguarda il trasporto pubblico e i grandi assi della mobilità: l’organizzazione delle linee del trasporto pubblico, i parcheggi di interscambio tra auto e bus, il ruolo della stazione ferroviaria e le nuove viabilità attorno alla città.

Il secondo riguarda la mobilità ciclabile e pedonale, l’accessibilità e la sicurezza stradale, con il completamento della rete ciclabile verso le frazioni e il Parco della Maremma e il superamento delle barriere architettoniche.

L’incontro si aprirà con una breve presentazione dei dati e delle strategie del Piano Strutturale, a cura degli uffici comunali e di Simurg Ricerche, che cura il percorso partecipativo. Seguirà il lavoro ai tavoli, durante il quale i partecipanti potranno discutere, avanzare proposte e indicare priorità.

Sulla mobilità ognuno ha un’esperienza diversa: chi va in bici e chi prende l’autobus, chi arriva dalle frazioni e chi si muove con difficoltà. Più punti di vista ci sono ai tavoli, più il lavoro è utile.

Gli esiti saranno raccolti in un report pubblico, consegnati ai progettisti del piano e riportati nel rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. È consigliata l’iscrizione attraverso il modulo online raggiungibile al link https://indagini.simurgricerche.it/index.php/427547?lang=it, per consentire una migliore organizzazione dei tavoli di lavoro.

Tutto il materiale e le informazioni sul percorso di partecipazione sono disponibili alla pagina istituzionale: https://www.comune.grosseto.it/progetti/grosseto-e-partecipazione-piano-strutturale-e-piano-operativo/

Il ciclo di incontri tematici si chiuderà lunedì 26 ottobre con “La città che si rigenera”, dedicato alle aree dismesse, al riuso del patrimonio edilizio e alla residenzialità nel centro storico, sempre dalle 15 alle 18 alla Sala Eden.