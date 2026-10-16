FOLLONICA – L’intelligenza artificiale entra nella sperimentazione dei servizi comunali di Follonica. La Giunta ha approvato un atto di indirizzo per avviare un progetto pilota che prevede l’utilizzo di un Chatbot sul sito istituzionale e di un Voicebot per il centralino telefonico, entrambi multilingue, con l’obiettivo di rendere più semplice, rapido e accessibile il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Il progetto consentirà di verificare concretamente le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel fornire informazioni, orientare gli utenti nell’accesso ai servizi comunali e contribuire a ridurre i tempi di attesa delle chiamate telefoniche.

«Vogliamo un Comune capace di stare al passo con i tempi e di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, soprattutto quando queste possono migliorare concretamente la vita quotidiana dei cittadini – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità anche per la pubblica amministrazione, ma deve essere utilizzata con intelligenza, responsabilità e soprattutto con obiettivi precisi. Il nostro è quello di semplificare il rapporto tra cittadini e Comune, rendendo le informazioni più facilmente accessibili e i servizi sempre più efficienti. Una pubblica amministrazione moderna deve saper innovare senza perdere il valore fondamentale del rapporto umano».

«L’innovazione tecnologica deve tradursi in benefici concreti per i cittadini – aggiunge l’assessore all’Innovazione Tecnologica Sandro Marrini – Con questa sperimentazione vogliamo verificare sul campo quanto l’intelligenza artificiale possa aiutarci a rendere i servizi comunali più efficienti, accessibili e vicini alle esigenze delle persone. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di ottenere rapidamente informazioni senza dover attendere la risposta di un operatore, anche in lingue diverse dall’italiano. È un primo passo che affrontiamo con concretezza e attenzione, per valutarne i risultati prima di decidere un’eventuale introduzione stabile del servizio».

La sperimentazione, come rassicura il Comune, sarà condotta nel rispetto della normativa europea e nazionale e delle linee guida regionali in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati personali. I nuovi strumenti avranno funzioni esclusivamente informative e di orientamento, senza sostituirsi al personale comunale, al quale i cittadini potranno sempre continuare a rivolgersi direttamente.

Con l’approvazione dell’atto di indirizzo, il Settore Tecnico del Comune avvierà ora le attività necessarie per individuare la soluzione tecnologica più idonea e dare concretamente avvio alla sperimentazione.

L’obiettivo, fa sapere il Comune in una nota, è accompagnare Follonica verso una pubblica amministrazione sempre più moderna, efficiente e accessibile, nella quale la tecnologia sia uno strumento al servizio delle persone.