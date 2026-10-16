GROSSETO – Non poteva finire in maniera più spettacolare il duello fra Grosseto e Livorno all’Armando Picchi, per un 4-4 da togliere il fiato (foto di Paolo Orlando). Rivali storiche accomunate dal mister Indiani, due anni fa in amaranto e successivamente passato in biancorosso, le due sfidanti attualmente al terzo e quarto posto del girone B hanno dato vita ad un match senza un attimo di tregua, dove l’una ha trovato la grinta e la formula di annullare le mosse dell’altra.

Micidiale a inizio gara la doppietta di Malagrida, intervallata dal centro di Sabattini. Equilibri ripristinati nel recupero della prima frazione di gioco con l’assolo di Andreoli. Nella ripresa è il Grifone a portarsi due volte in vantaggio: prima al 9′ con Pitti e poi alla mezz’ora con Fantacci, ma i labronici rispondono colpo su colpo rimediando con Malotti e, nel finale, con Mancini.

Immutato quindi il vantaggio di tre punti dei maremmani, che hanno anche il merito di aver lottato senza il supporto dei propri sostenitori.

LIVORNO: Martinez, Gentile, Veseli, Bachini, Rizza, Arrigoni, Haas, Aramu, Malagrida, Malotti, Gabbiani. A disposizione: Tani, Ciobanu, Menarini, Bacciardi, Djidji, Mancini, Morachioli, Marinari, Adoro, Fonassi, Pittino, Mawete, Calabrò. All. Lucarelli.

GROSSETO: Marcu, Sabattini, Damiani, Gori, Fiorini, Ampollini, Brenna, Andreoli, Mannelli, Fabri, Pitti, A disposizione: Cabella, Menicucci, Cerretelli, Mastroianni, Fiorani, Montini, Bellini, Gonnelli, Alfani, Fantacci, Gaddini, Ciraudo, Tosi, Lorenzelli, Della Mora. All. Indiani.

ARBITRO: Tropiano di Bari; assistenti Rigagnese di Rimini e Singh di Macerata.

MARCATORI: 3′ e 12′ Malagrida, 7′ Sabattini, 46′ Andreoli, 7′ st Pitti, 9′ st Malotti, 30′ st Fantacci, 43′ st Mancini.

NOTE: ammoniti Gabbiani, Bachini, Brenna, Veseli, Haas.