GROSSETO – È nato Francesco Fratoni. Fiocco azzurro all’ospedale Misericordia per il presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, Andrea Fratoni, e per la compagna Sara Del Poeta.

Il piccolo Francesco, primogenito della coppia, è venuto alla luce nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre.

«Tutti noi di Confindustria Toscana Sud – è l’augurio dell’associazione – partecipiamo alla gioia di Sara e Andrea per la nascita di Francesco. Ai neo-genitori le nostre più sentite felicitazioni per l’inizio di questo nuovo e significativo capitolo della loro vita e al piccolo Francesco i più affettuosi auguri per una vita ricca di salute e amore».

Andrea Fratoni, consigliere d’amministrazione e socio di Elettromar, multinazionale hi-tech con sede centrale a Follonica, è stato presidente del gruppo Giovani di Confindustria Toscana Sud tra il 2016 e il 2020 e vicepresidente della sezione Meccanica dal 2020. Dal novembre 2025 è presidente della delegazione di Grosseto e vicepresidente esecutivo di Confindustria Toscana Sud.