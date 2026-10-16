Foto di repertorio

ORBETELLO – Una settimana esatta all’uscita nei cinema della nuova opera cinematografica di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti “Caro mondo crudele”. Quattro anni dopo “Margini”, i due giovani registi e sceneggiatori grossetani ritornano il 22 ottobre sul grande schermo con un’altra commedia pop dolceamara, ambientata ad Albinia, nel comune di Orbetello, in un passato recente.

Protagonista del lungometraggio la preadolescente Giovanna, che si mette alla ricerca del suo migliore amico Mirko, misteriosamente scomparso; in suo aiuto una banda di coetanei un po’ outsider con cui stringerà amicizia.

Per questa nuova storia concepita in pandemia e via via sviluppata, Falsetti e Turbanti, sempre in team con Giovanni Vicari e Tommaso Renzoni, riprendono il sodalizio con i produttori Manetti Bros ma anche col cantautore Giancane e il disegnatore Zerocalcare, che ha curato alcune scene oniriche col suo tratto inconfondibile; importanti le coproduzioni di Disparte, Monpracem e Fandango con RaiCinema, con la collaborazione di Toscana Film Commission.