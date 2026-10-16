FOLLONICA – Da lunedì 19 ottobre il servizio navetta aggiuntivo per le scuole di Follonica tornerà a svolgersi regolarmente, grazie al potenziamento del servizio con un secondo mezzo che affiancherà quello già operativo.

L’Amministrazione comunale informa che, a seguito dei disservizi riscontrati nelle scorse settimane, gli uffici competenti hanno provveduto a contestare formalmente alla ditta incaricata alcune inadempienze contrattuali e ad adottare tempestivamente le misure necessarie per superare le criticità emerse.

In particolare, la navetta che è già in servizio sarà affiancata da una seconda navetta organizzata da Golfo Tour, consentendo così di garantire il regolare svolgimento del trasporto degli alunni. Sarà inoltre assicurata la presenza di personale dedicato all’accompagnamento dei bambini durante il tragitto.

“Abbiamo seguito con attenzione le problematiche che si sono verificate nelle scorse settimane, chiedendo agli uffici di intervenire tempestivamente per individuare una soluzione concreta – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – La sicurezza dei bambini e la regolarità del servizio scolastico sono priorità sulle quali non siamo disposti a transigere. Con questa riorganizzazione siamo riusciti a superare le criticità, garantendo un servizio adeguato alle esigenze delle famiglie e la presenza degli accompagnatori.

Siamo consapevoli dei disagi che si sono verificati e ringraziamo i genitori per la pazienza e la collaborazione dimostrate. Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali competenti, che hanno affrontato con professionalità e rapidità la situazione, individuando prontamente una soluzione. Desidero inoltre ringraziare Golfo Tour e la Cooperativa Cuore Liburnia Sociale per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, che hanno consentito di ripristinare in tempi rapidi la piena funzionalità del servizio”.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di assicurare alle famiglie un servizio affidabile, sicuro e rispondente alle esigenze dei bambini – aggiunge l’assessore all’Istruzione Stefania Turini – Sappiamo quanto il trasporto scolastico sia importante nell’organizzazione quotidiana di tanti genitori e proprio per questo ci siamo impegnati affinché i disservizi venissero superati nel più breve tempo possibile.

L’affiancamento di una seconda navetta e la presenza del personale di accompagnamento consentiranno di garantire un servizio più efficiente e una maggiore attenzione alle esigenze dei bambini, che da lunedì potranno tornare a usufruirne regolarmente”.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare il corretto svolgimento del servizio, affinché siano garantiti gli standard di sicurezza, affidabilità e puntualità richiesti.