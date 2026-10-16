GROSSETO – Telecamere installate senza rispettare le regole sulla privacy, comunicazioni obbligatorie mai fatte e un lavoratore in posizione irregolare. È il risultato dei controlli che la Polizia di Stato ha fatto negli ultimi giorni in alcuni pubblici esercizi di Grosseto, nei quartieri di Barbanella e Pace. Le verifiche fanno parte dell’attività della Questura per controllare il rispetto delle norme negli esercizi commerciali e prevenire le irregolarità.

Chi ha fatto i controlli

In campo c’era il personale dell’Ufficio polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Grosseto. Con loro hanno lavorato gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Firenze, un reparto della Polizia di Stato che affianca le questure nei servizi di controllo del territorio. Insieme hanno controllato diversi locali nelle due zone della città.

Le violazioni trovate

Gli agenti hanno trovato prima di tutto alcune violazioni amministrative al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cioè la legge che regola, tra le altre cose, le licenze e il funzionamento dei pubblici esercizi.

Altre violazioni riguardano il cosiddetto “decreto Caivano”. Secondo la Questura, la norma prevede l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza la presenza di una persona assunta alle proprie dipendenze.

Telecamere e privacy

Altre irregolarità riguardano gli impianti di videosorveglianza. In alcuni casi i titolari non avevano rispettato le regole sulla protezione dei dati personali previste per installare e usare le telecamere.

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Un lavoratore irregolare

I controlli hanno fatto emergere anche la posizione irregolare di un lavoratore. Il caso è stato segnalato all’Ispettorato territoriale del lavoro, che ora dovrà fare le verifiche di sua competenza.

La Questura fa sapere che i controlli mirati e coordinati negli esercizi commerciali continueranno anche nelle prossime settimane. L’obiettivo è tutelare la legalità, la sicurezza pubblica e il rispetto delle regole per chi lavora nel commercio.