Fare una donazione ad una Onlus è un gesto di enorme generosità. Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale operano infatti senza scopo di lucro, svolgendo attività di solidarietà sociale in ambiti come assistenza, sanità, istruzione e beneficenza. Donare loro significa quindi sostenere concretamente progetti e iniziative a sostegno delle persone e delle comunità spesso più deboli e in difficoltà. Oltre al valore, donare ad una Onlus può anche comportare un vantaggio fiscale per chi ogni anno fa la dichiarazione dei redditi. Le somme versate a favore delle Organizzazioni che possiedono i requisiti previsti dalla Legge possono infatti beneficiare di agevolazioni fiscali, permettendo di recuperare parte dell’importo donato. Ma come comportarsi nella compilazione del 730 per ottenere questo vantaggio? In questo articolo vediamo come funzionano le deduzioni e detrazioni per donazioni a Onlus, con particolare attenzione alle regole applicabili nella dichiarazione dei redditi 2027, relativa alle donazioni effettuate nel 2026.

Donazioni alle ONLUS: come funziona il recupero fiscale?

Le donazioni effettuate a favore delle Organizzazioni che possiedono i requisiti previsti dalla normativa possono beneficiare di due differenti agevolazioni fiscali, che incidono in maniera diversa sulle imposte. Le detrazioni per donazioni a Onlus agiscono sull’imposta lorda da pagare, riducendola. Questo significa che consentono di sottrarre una percentuale della donazione direttamente dall’IRPEF o IRES dovuta. Le deduzioni fiscali invece permettono di sottrarre l’importo donato dal reddito complessivo imponibile, riducendo la base sulla quale vengono calcolate le tasse. Per una stessa donazione non è possibile beneficiare contemporaneamente di entrambe le agevolazioni. Il contribuente deve quindi scegliere quella più conveniente in relazione alla propria situazione fiscale.

Quanto si può recuperare da una donazione a una ONLUS?

Per le donazioni effettuate nel 2026 a favore di Onlus che possiedono i requisiti previsti dalla normativa, è generalmente possibile beneficiare di una detrazione IRPEF del 30%, calcolata su un importo massimo di 30.000 euro annui. Facciamo un esempio pratico per spiegare meglio cosa significa. Chi ha effettuato una donazione di 100 euro può ottenere una riduzione dell’IRPEF fino a 30 euro, mentre se la somma è stata di 1000 euro il beneficio fiscale può arrivare a 300 euro. Naturalmente, il risparmio fiscale effettivo dipende anche dalla capienza fiscale del contribuente, ovvero dalla presenza di un’imposta sufficiente sulla quale applicare la detrazione. Se si opta invece per la deduzione fiscale, si vanno a sottrarre le somme donate dal reddito complessivo imponibile, entro il limite del 10% del reddito dichiarato. In questo caso, il risparmio non corrisponde a una percentuale fissa della donazione, ma dipende dall’aliquota IRPEF applicabile al contribuente. Anche qui ci aiutiamo con un esempio concreto: un contribuente con un reddito complessivo annuo di 40.000 euro che effettua una donazione di 1.000 euro può dedurre interamente questa somma, riducendo il proprio reddito imponibile a 39.000 euro. Considerando un’aliquota IRPEF marginale del 35%, il risparmio fiscale sarà di circa 350 euro, a fronte dei 300 euro che avrebbe ottenuto scegliendo la detrazione del 30%.

Dove inserire le donazioni alle ONLUS nel modello 730?

Per recuperare fiscalmente una donazione, è necessario riportare correttamente l’importo nel quadro E del modello 730, dedicato agli oneri e alle spese detraibili e deducibili. Le principali modalità di compilazione sono due. Nelle detrazioni per donazioni alle Onlus si devono osservare i righi da E8 a E10, mentre per le deduzioni fiscali la sezione successiva, ovvero rigo E36.

Quali documenti servono per ottenere le detrazioni per donazioni ONLUS

Per ottenere l’agevolazione fiscale è fondamentale che la donazione sia stata effettuata attraverso strumenti di pagamento tracciabili. Sono quindi ammessi bonifici bancari e postali, carte di credito, carte di debito, carte prepagate e assegni bancari o circolari. Le donazioni effettuate in contanti, invece, non permettono normalmente di accedere alle agevolazioni fiscali. È inoltre importante conservare la documentazione che attesta l’effettivo versamento e che consente di identificare il donatore, l’ente destinatario e l’importo versato.