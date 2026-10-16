CAPALBIO – Tutto pronto per il primo Gran Premio Città di Capalbio”. La gara, che si terrà domenica 25 ottobre, sarà la quinta tappa del Giro delle Regioni Ciclocross promosso dall’Asd Romano Scotti. Circa 500 atleti, dunque, gareggeranno in sella della loro bicicletta nel percorso adiacente a Borgo Carige e sarà una prova molto attesa, la penultima del circuito, più che decisiva per guadagnare punti preziosi per la maglia rosa-azzurra di leader.

“Il territorio di Capalbio ha una naturale vocazione per il turismo lento – commenta il sindaco Gianfranco Chelini -, in ragione del paesaggio e del poco traffico, prestandosi dunque bene alla gravel, alla bicicletta da strada e alla mountain bike. Non è un caso che il weekend scelto per il ‘1° Gp Città di Capalbio’ sia quello della terza settimana di ottobre perché, con la chiusura del Giardino dei Tarocchi, è molto difficile per le aziende ricettive arrivare al ponte di novembre, data la naturale diminuzione delle presenze turistiche. Con questa manifestazione possiamo dunque aiutare le nostre imprese e favorire la conoscenza del territorio, invogliando poi le persone a tornare nei prossimi mesi e anni. Ringraziamo inoltre l’Asd Romano Scotti, Fausto Scotti e la Federazione per averci aiutato nell’organizzazione e per aver concorso a strutturare un percorso così significativo. Siamo fiduciosi che nel futuro il turismo delle due ruote sarà un plus per Capalbio”.

Il primo appuntamento sarà sabato 24 ottobre, dalle ore 14 alle 16, con le prove ufficiali sul percorso. In contemporanea, dalle 14 alle 17.30, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige sarà aperta la segreteria per la verifica delle tessere e della punzonatura. Alle 18, infine, sempre al Nuovo cinema Tirreno si terrà la conferenza stampa del “1° Gp Città di Capalbio”.

Domenica 25 ottobre, invece, sarà il giorno delle gare, che nella speciale cornice di Capalbio avranno valore anche come terza prova del Campionato Italiano di Società. Alle 8 e fino a un’ora prima della partenza di ogni gara sarà nuovamente aperta la segreteria, al Nuovo cinema Tirreno, per la verifica delle tessere; alle 8.50 ci saranno le prove ufficiali (disponibili anche tra una gara e l’altra); alle 9.30 partirà la Gara Master; alle 10.40 la Gara Juniores; alle 11.30 sarà la volta della Gara donne Open e Gara donne Juniores; alle 12.30 ci sarà la Gara uomini Open.

Il pomeriggio si comincerà alle 14 con le Gare esordienti uomini (1° e 2° anno); alle 14.40 ci saranno Gara donne Allieve e le Gare Esordienti donne del 1° e del 2° anno; alle 15.20 partirà la Gara Allievi del 1° e del 2° anno. Alle 16.10 ci sarà la premiazione di tutte le gare di giornata con la consegna delle maglie ai leader di classifica generale.

“A Capalbio abbiamo trovato persone splendide, in cui rivediamo i valori fondanti dell’ASD Romano Scotti, l’entusiasmo, la disponibilità, la visione – spiega Fausto Scotti, presidente del Comitato Organizzatore e già direttore tecnico della nazionale italiana di ciclocross dal 2005 al 2022 – questa tappa è un’assoluta novità nei venti circuiti nazionali organizzati da noi negli anni, calata in un contesto perfetto per ospitare un evento di ciclocross, con tutte le comodità di una logistica curata e con numerosi servizi, oltre che con un percorso potenzialmente interessante. Poi, si sa, la gara la fanno sempre gli atleti, ma noi ci mettiamo del nostro. Un grazie sincero al Comune di Capalbio, al sindaco, agli uffici amministrativi e agli operai per l’ottimo lavoro sinergico sin qui svolto, un lavoro dietro le quinte, che ha portato ad avere già pienamente agibile e disponibile l’area di gara. Dal Friuli, dove in questi giorni siamo impegnati con la quarta tappa, l’appuntamento di Capalbio sembra molto più vicino di quando abbiamo cominciato a sognarlo, mesi fa. E il percorso sarà lungo termine: siamo solo all’inizio, la rotta tracciata è per il 2029, per ospitare a Capalbio i campionati italiani assoluti. In ultimo, consentitemi un grazie sincero all’amico Corrado che sul territorio sta coordinando le attività in attesa dell’arrivo della nostra carovana”.

La tappa è valida anche per i circuiti Toscana cross e Lazio cross. La Gara Giovanissimi è inserita nella Challenge short track inverno 26/27 Toscana.

L’evento è promosso dall’ASD Romano Scotti, comitato organizzatore del Giro delle Regioni Ciclocross, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e il Comune di Capalbio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ciclocrossroma.it.