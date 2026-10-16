ORBETELLO. Completare la ciclabile Albinia-Giannella, garantire maggiore sicurezza per residenti e turisti e coinvolgere direttamente cittadini e associazioni nelle scelte sulla mobilità sostenibile. Sono questi i temi al centro dell’intervento di Lauretta Bianchi, coordinatrice provinciale del Pd dell’Area Sud della Maremma, che rilancia la necessità di portare a termine un’infrastruttura considerata strategica per il territorio.

«La transizione ecologica nella Maremma del Sud non è soltanto una necessità ambientale o un insieme di freddi adempimenti burocratici – afferma Bianchi –. Per chi crede in una società più equa, la conversione ecologica rappresenta una straordinaria opportunità di riscatto sociale, di ridistribuzione della ricchezza e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Trasformare la mobilità territoriale significa rimettere al centro i beni comuni, garantendo a tutti — residenti, lavoratori e visitatori — il diritto a un territorio sicuro, pulito e accessibile».

Al centro della riflessione c’è soprattutto il futuro della ciclovia Albinia-Giannella.

«La realizzazione della ciclovia Albinia-Giannella rimane la grande opera incompiuta del nostro territorio. Da una prospettiva progressista, completare la ciclabile della Giannella è un dovere sociale prima ancora che turistico. La sicurezza e il diritto alla mobilità significano garantire a studenti, lavoratori e residenti di Albinia e delle aree limitrofe di poter raggiungere la costa e i campeggi senza rischiare la vita a piedi o in bici sul ciglio della carreggiata».

Bianchi sottolinea anche l’importanza dell’illuminazione pubblica e del collegamento con la futura Ciclovia Tirrenica.

«La sostenibilità democratica porta inevitabilmente a integrare nel progetto un moderno sistema di illuminazione pubblica, come previsto dagli uffici tecnici, per rendere la pista un’infrastruttura viva, sicura e fruibile da tutti anche nelle ore serali, trasformandola in un vero spazio di aggregazione».

«Infine, il lavoro verde e di qualità per connettere la pista alla futura Ciclovia Tirrenica significa favorire un turismo destagionalizzato, capace di creare occupazione stabile e di qualità, sottraendo i lavoratori del settore all’altalena della precarietà estiva».

Secondo la coordinatrice del Pd, il percorso verso una mobilità più sostenibile deve passare necessariamente dal coinvolgimento della comunità locale.

«La transizione ecologica non si fa nelle stanze chiuse, ma nelle piazze e tra le persone. La sfida che attende Orbetello e l’intera Maremma del Sud richiede il coinvolgimento attivo dei comitati di quartiere, delle associazioni ambientaliste e dei sindacati».

«Scommettere sulla mobilità sostenibile significa ridurre le distanze tra le frazioni, tutelare la salute pubblica e dimostrare che un modello di sviluppo basato sulla solidarietà e sul rispetto della Terra è l’unica strada percorribile».

Da qui la richiesta di un maggiore coinvolgimento delle realtà associative e delle rappresentanze dei lavoratori.

«La transizione ecologica non può essere calata dall’alto o delegata esclusivamente alle aule consiliari. Le associazioni ambientaliste, i comitati di quartiere e le rappresentanze dei lavoratori non sono semplici spettatori a cui comunicare decisioni già prese, ma le antenne del territorio, i veri custodi dei bisogni della comunità».

Le tre proposte del Pd per la ciclabile della Giannella

Per superare le difficoltà che hanno interessato il progetto, Bianchi avanza tre proposte concrete, a partire dalla creazione di strumenti di partecipazione e controllo.

«Per evitare i vecchi errori e accelerare la rinascita del progetto Giannella, proponiamo tre strumenti concreti di partecipazione».

La prima proposta riguarda l’istituzione di un Tavolo Permanente sulla Mobilità Dolce.

«Uno spazio di confronto mensile tra Comune, comitati di Albinia e Orbetello, associazioni (come Fiab e Legambiente) e operatori turistici locali. Questo tavolo deve monitorare la riscrittura del progetto e garantire che le istanze della cittadinanza siano integrate nel nuovo bando».

Il secondo punto prevede la creazione di un Osservatorio Civico dei Cantieri.

«Una forma di controllo popolare trasparente. I comitati locali devono avere accesso diretto agli stati di avanzamento dei lavori della nuova gara d’appalto, per prevenire ritardi e vigilare sulla corretta esecuzione dell’opera».

Infine, la terza proposta riguarda l’inclusione di clausole sociali e ambientali nel prossimo bando.

«Chiediamo che nel prossimo bando pubblico siano inseriti vincoli stringenti a tutela dei diritti dei lavoratori del cantiere e criteri di sostenibilità ambientale nell’uso dei materiali, offrendo un esempio virtuoso di appalto pubblico etico».