GROSSETO – “L’approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge sul riconoscimento del caregiver familiare, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, è un risultato che la Lega sostiene con convinzione”. Lo afferma Sara Minozzi (Responsabile Regionale del Dipartimento Disabilità della Lega).

“Dopo dieci anni in cui sono naufragate oltre trenta proposte di legge, arriva finalmente una norma per la dignità e il riconoscimento di tante persone che amano, che curano e non vogliono essere sostituite, ma affiancate in questo complesso compito di cura e di vita. Costruita ascoltando le esigenze delle associazioni, prevede tutele differenziate: parte dal caregiver familiare convivente e prevalente per riconoscere tutti i caregiver familiari e il loro impegno, attraverso risposte, servizi e sostegni”.

“È un punto fermo dal quale proseguire, rafforzando nel tempo gli interventi. La dotazione è di 257 milioni di euro per il 2027 e potrà essere incrementata negli anni successivi. Una legge seria – continua Minozzi – che prevede risorse concrete e consente di accedere al sostegno senza dover rinunciare ad altre misure”.

“Oggi qualcuno – continua Minozzi – sostiene che questa legge non sia abbastanza. Si potrà certamente fare di più, ma è grazie alla Lega e a questo Governo se il riconoscimento dei caregiver familiari sta diventando concreto, con risorse ben superiori alle poche decine di milioni stanziate in passato dai governi di sinistra. È un provvedimento serio, che individua i destinatari delle misure e prevede le coperture necessarie per dare risposte effettive”.

“L’auspicio – conclude Minozzi – è che il Senato proceda nel più breve tempo possibile all’approvazione definitiva”.