LIVORNO – Questa mattina, venerdì 16 ottobre, nella sede camerale della piccola Venezia toscana, la prima riunione del nuovo Consiglio della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, che resterà in carica per il quinquennio 2026-2031.

Il nuovo Consiglio è composto da 19 rappresentanti delle categorie economiche e delle principali componenti sociali dei territori di Grosseto e Livorno. Nel corso della prima seduta è stato confermato alla presidenza Riccardo Breda, eletto alla prima votazione con 16 voti favorevoli e un’astensione sui 17 consiglieri presenti. Per Breda si tratta del terzo mandato alla guida dell’Ente.

Rispetto al precedente Consiglio camerale, in carica dal 2021 al 2026, resta invariata la distribuzione dei seggi tra i diversi settori economici, mentre cambia in modo significativo la composizione nominativa dell’organismo.

Tutti i nomi del nuovo Consiglio della Camera di commercio

Il nuovo Consiglio comprende:

Sabrina Rossi e Milena Sanna per il settore agricoltura;

e per il settore agricoltura; Alberto Ricci e Roberto Bardini per l’industria;

e per l’industria; Riccardo Breda e Carlo Santucci per l’artigianato;

e per l’artigianato; Luciano Bianchi , Francesca Marcucci e Massimiliano Mei per il settore commercio;

, e per il settore commercio; Enrico Sostegni per il settore cooperative;

per il settore cooperative; Fabio Busdraghi e Fabio Tinti per il turismo;

e per il turismo; Gloria Dari per il settore trasporti e le spedizioni;

per il settore trasporti e le spedizioni; Paolo Sodi per il settore credito e le assicurazioni;

per il settore credito e le assicurazioni; Massimiliano Di Rosa ed Eugenio Fiore per i servizi alle imprese;

ed per i servizi alle imprese; Eleonora Bucci , in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ;

, in rappresentanza delle ; Gisella Seghettini , per le associazioni dei consumatori e degli utenti ;

, per le ; Mirko Cinelli, in rappresentanza dei liberi professionisti.

La prossima riunione del Consiglio è fissata per il 2 novembre, quando sarà eletta la Giunta camerale. Tra le priorità del nuovo mandato figurano il rafforzamento del rapporto tra costa ed entroterra e il tema delle infrastrutture, indicato da Breda come uno dei principali dossier sui quali la Camera di commercio continuerà a sollecitare l’attenzione delle istituzioni.

Breda: «In questi 10 anni, grazie alla collaborazione del Consiglio e della struttura camerale, abbiamo fatto tante cose per il sistema imprenditoriale, ma anche per la cittadinanza»

Breda, grossetano, eletto presidente alla prima votazione con 16 voti favorevoli e una astensione dai 17 consiglieri presenti, ha iniziato la carriera associativa come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori CNA Grosseto nel 2000.

Nell’associazione artigiana ha ricoperto la carica di presidente provinciale dal 2013 al 2025 ed oggi è vicepresidente nazionale. È presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno dalla sua costituzione, cioè da quando nel 2016 furono accorpate le Camere di Grosseto e Livorno.

«Essere confermato alla guida della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno per questo terzo mandato è per me un motivo di profondo orgoglio e ringrazio per la fiducia rinnovata – ha detto il presidente Breda – Riparto dall’esperienza e dai risultati raggiunti nei mandati precedenti, con un punto fermo: continuare a garantire un impegno concreto e quotidiano per i territori di Livorno e Grosseto con ancora più forza».

«In questi 10 anni, grazie alla collaborazione del Consiglio e della struttura camerale, abbiamo fatto tante cose per il sistema imprenditoriale, ma anche per la cittadinanza perché la Camera di commercio è la casa delle imprese, ma rappresentiamo anche i consumatori, i sindacati e tutte le categorie economiche».

Tra le priorità del prossimo mandato il presidente ha delineato alcuni dei punti cardine: «Il nostro territorio ha la costa più bella del mondo, alla quale dobbiamo saper legare anche l’entroterra e per farlo sono fondamentali le infrastrutture, sulle quali continueremo a far sentire la nostra voce al mondo della politica e delle istituzioni».

All’assemblea consiliare di insediamento hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali nazionali e locali, tra cui l’assessore all’economia e alle attività produttive della Regione Toscana Leonardo Marras, il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, il Segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli, il presidente di Unioncamere Toscana Massimo Guasconi. Nel portare i loro saluti, le autorità intervenute hanno espresso le congratulazioni al presidente eletto e gli auguri di buon lavoro al Consiglio.