GROSSETO – Costi alle stelle, a partire dal gasolio, e un confronto con il Governo che non riparte. L’allarme dell’autotrasporto arriva anche a Grosseto, dove Confartigianato imprese Grosseto si unisce alla protesta di Unatras, l’Unione nazionale delle associazioni dell’autotrasporto merci. L’associazione chiede al Governo di riaprire subito il tavolo con le rappresentanze nazionali. Sullo sfondo c’è la possibilità di un fermo nazionale dei servizi.

Le richieste della categoria

Per le imprese del settore i nodi principali sono due: l’aumento dei costi di gestione, gasolio in testa, e la necessità di maggiori tutele. Il malessere, secondo Confartigianato, è già evidente. In Puglia ci sono state tensioni e blocchi autonomi, mentre comitati e gruppi autonomi hanno annunciato iniziative anche in Calabria e in Sicilia.

Unatras chiede quindi di riprendere il dialogo dopo l’incontro del 22 maggio a Palazzo Chigi. L’obiettivo è verificare se i provvedimenti già presi sono stati attuati e definire nuove misure di sostegno al settore.

Squarcia: «Margini già molto stretti»

«Le imprese dell’autotrasporto chiedono condizioni che consentano loro di lavorare e programmare il futuro – dichiara Mauro Squarcia, presidente di Confartigianato imprese Grosseto -. L’aumento dei costi, a cominciare dal carburante, pesa ogni giorno sui bilanci aziendali e riduce margini già molto stretti. Anche in provincia di Grosseto il trasporto delle merci è essenziale per le attività produttive, il commercio e l’agricoltura: le difficoltà dei trasportatori si ripercuotono su tutta la filiera».

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«Serve una convocazione urgente»

Per Confartigianato bisogna dare seguito alle richieste delle associazioni, riportare il confronto nelle sedi istituzionali e trovare interventi concreti. «Chiediamo al Governo una convocazione urgente e risposte verificabili – prosegue Squarcia -. Ascoltare le rappresentanze della categoria è il primo passo per affrontare i problemi e prevenire un ulteriore aggravamento delle tensioni. Occorre tutelare il lavoro degli imprenditori e degli autisti, la sicurezza e la continuità di un servizio da cui dipende una parte fondamentale della nostra economia».

Verso il fermo nazionale?

Intanto la presidenza di Unatras ha annunciato iniziative e manifestazioni in tutta Italia. Se il Governo non convocherà le associazioni in tempi brevi, il coordinamento riunirà i propri organismi per decidere i passi successivi. Tra le ipotesi c’è anche la proclamazione del fermo nazionale dei servizi. Confartigianato imprese Grosseto sostiene la richiesta di un confronto immediato, per trovare soluzioni che garantiscano la continuità delle attività ed evitino il blocco del settore.