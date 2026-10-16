FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando di concorso interamente riservato alle persone con disabilità (art. 1 legge 68/99), per un istruttore amministrativo contabile.
L’Amministrazione comunale ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile” con inquadramento nell’area degli Istruttori Ccnl Funzioni Locali 16/11/2022 interamente riservato alle persone con disabilità di cui all’art.1 della L.68/99.
Il bando è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Follonica, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” e sul “Portale unico del reclutamento inPa” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.
La domanda di ammissione deve essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 04.11.2026 esclusivamente tramite il “Portale unico del reclutamento inPa”.
Il bando e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Avvisi-di-Concorso