RISPESCIA – La crisi climatica non è più un tema confinato soltanto ai libri di scienze o alle singole giornate dedicate all’ambiente. Per comprenderne la portata e sviluppare competenze utili ad affrontarla, occorre un’educazione capace di coniugare conoscenze scientifiche, esperienzialità, partecipazione e nuove tecnologie. È con questo obiettivo che è nato Parcce (Physical and Augmented Reality for Climate Change Education), il progetto Erasmus+ che in tre anni ha visto collaborare Italia, Grecia, Francia e Cipro per portare il cambiamento climatico nelle aule scolastiche.

Il percorso è giunto alla sua fase conclusiva con due appuntamenti svolti il 12 e il 13 ottobre. La prima giornata si è tenuta a Roma, negli spazi di Esperienza Europa – David Sassoli a Piazza Venezia, con la conferenza finale sui risultati del progetto. Il giorno seguente è stato il Centro di Educazione Ambientale di Legambiente a Rispescia a ospitare il seminario divulgativo finale, rivolto in particolare a scuole, docenti ed educatori ambientali.

Coordinato dal Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (Mio-Ecsde), il partenariato ha visto protagoniste in Italia Legambiente Festambiente Aps e l’Istituto Comprensivo Grosseto 4.

Durante i tre anni di attività, Parcce si è concentrato su come rendere il cambiamento climatico comprensibile e concreto per ragazze e ragazzi. La risposta è stata un mix di strumenti tradizionali e digitali, come la realtà aumentata con le applicazioni Blippar e ActionBound, la gamification e l’educazione outdoor. Tra i materiali realizzati figura il Toolkit per gli educatori, una vera e propria cassetta degli attrezzi per affrontare temi cruciali: dalle cause e dagli impatti del riscaldamento globale agli eventi meteorologici estremi, dalla riduzione dell’impronta climatica alla mobilità e al legame tra alimentazione e territorio.

Decisiva è stata la collaborazione sul territorio con l’Ic4 di Grosseto e la dirigente scolastica Anna Maria Carbone, che ha permesso di coinvolgere centinaia di studenti sia nelle aule sia al Centro di Educazione Ambientale di Rispescia con laboratori e attività all’aperto.

«Educare al cambiamento climatico significa oggi fornire alle nuove generazioni non soltanto conoscenze, ma strumenti per interpretare una realtà che sta cambiando rapidamente», ha dichiarato Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente. «Il valore di Parcce sta proprio nell’aver messo in relazione educazione ambientale, innovazione didattica e partecipazione, costruendo strumenti concreti che insegnanti ed educatori possono utilizzare con ragazze e ragazzi. La crisi climatica richiede consapevolezza, capacità critica e soprattutto la possibilità di trasformare ciò che si apprende in azione».

I partner del progetto

Mio-Ecsde (capofila), University of Crete – Department of Primary Education / e-Learning Lab, 1st Rafina’s Primary School, Pedagogical Institute – Ministry of Education, Culture, Sport & Youth, Pernera Primary School, Legambiente Festambiente Aps, Istituto Comprensivo Grosseto 4, U Marinu – Cpie Bastia Golo Méditerranée, Montesoro College. Partner associati: Doukas Primary Private School e 1st Experimental Primary School of Pyrgos.