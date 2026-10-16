CASTEL DEL PIANO – L’ultimo tratto di mura del paese vecchio sarà ben presto recuperato, messo in sicurezza e consolidato.

I lavori in corso, per circa 500mila euro, consistono in opere di sostegno e ricostruzione importanti e utili per poi consentire la realizzazione del camminamento che servirà a collegare piazza Bellavista con via Remota e quindi con piazza Garibaldi.

L’intervento è all’interno del progetto di valorizzazione che ha ottenuto dalla Regione Toscana un finanziamento di 800.000 euro e che ha già consentito il recupero delle nuove sale di Palazzo Nerucci.

Ha progettato i lavori la cooperativa civile Stp con la direzione dell’ingegner Luca Moretti, il validatore ingegner Simone Petrucci e il collaudatore ingegner Alessio Ferrari. Esegue i lavori l’impresa Sjles srl (Società jonica lavori edili e stradali) e il responsabile del procedimento è l’ingegner Francesco Firmati.