GROSSETO – Una novità per migliaia di cittadini grossetani: con la stessa tessera sarà possibile aprire tutte le postazioni informatizzate abilitate del territorio comunale, senza essere più vincolati ai pochi cassonetti della propria microarea di appartenenza.

Il nuovo sistema è stato presentato oggi, 15 ottobre, dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore all’Ambiente Erika Vanelli.

«Fino ad oggi ogni utenza poteva utilizzare esclusivamente un numero limitato di postazioni, generalmente da due a quattro, individuate sulla base della propria zona di residenza – ricorda l’amministrazione – Con il nuovo modello questo limite viene superato. Il cittadino potrà continuare ad utilizzare i cassonetti abituali oppure scegliere un’altra postazione, magari più vicina al luogo di lavoro, lungo il tragitto quotidiano o semplicemente più comoda rispetto alle proprie necessità».

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: «Basta vincoli inutili. Adesso diamo fiducia e libertà ai grossetani».

«Oggi presentiamo una novità che cambia concretamente la vita quotidiana dei nostri cittadini. Una carta, tutti i cassonetti abilitati della città – dice il primo cittadino – Semplice, immediato, finalmente più comodo. Perché un cittadino che paga regolarmente la TARI e fa correttamente la raccolta differenziata deve essere obbligato a utilizzare soltanto due o tre postazioni? Perché non dovrebbe poter gettare i propri rifiuti vicino al luogo di lavoro, tornando a casa o mentre si trova in un’altra zona della città? Da oggi superiamo questa rigidità. Quando abbiamo iniziato questo percorso, nel 2018, la raccolta differenziata era ferma al 37%».

«Oggi siamo arrivati al 72%. Abbiamo praticamente raddoppiato la percentuale, attraverso investimenti, organizzazione e soprattutto grazie all’impegno dei grossetani – prosegue – Nella fase iniziale erano necessarie regole precise per costruire un sistema nuovo, abituare tutti a differenziare correttamente e organizzare il servizio. Ma una buona amministrazione deve anche avere il coraggio di cambiare ciò che può essere migliorato. Noi non vogliamo complicare la vita ai cittadini. Vogliamo semplificarla. Questa è la differenza tra un’amministrazione che impone regole e un’amministrazione che, raggiunti i risultati, sa restituire libertà e fiducia alle persone».

«Non stiamo tornando indietro – prosegue – Stiamo facendo un passo avanti. E lo facciamo perché Grosseto ha dimostrato di essere pronta. Il nostro obiettivo è molto chiaro: una città più pulita, un servizio più efficiente e cittadini più liberi. La tecnologia deve essere al servizio delle persone, non il contrario. Dal 37 al 72 per cento abbiamo dimostrato che Grosseto sa cambiare. Adesso dimostriamo che sa anche innovare e semplificare».

Vanelli: «Naturalmente il cambiamento sarà accompagnato da un’attenta attività di monitoraggio»

«Un sistema più flessibile, ma sempre controllato e monitorato. Il superamento delle microaree rappresenta un’evoluzione importante del sistema di raccolta differenziata – aggiunge l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli -. Negli anni abbiamo costruito un modello informatizzato che ci ha permesso di conoscere meglio le abitudini degli utenti, monitorare i conferimenti, verificare i flussi dei rifiuti e programmare progressivamente le attività di svuotamento».

«Oggi questo patrimonio di informazioni ci consente di compiere un ulteriore passo avanti, eliminando il vincolo territoriale che limitava l’utilizzo delle postazioni – prosegue Vanelli – La novità fondamentale è che maggiore libertà non significa minore controllo. Le tessere continueranno a identificare le utenze e i sistemi informatizzati consentiranno di monitorare l’utilizzo dei contenitori, analizzare i flussi e intervenire tempestivamente dove necessario».

«Naturalmente il cambiamento sarà accompagnato da un’attenta attività di monitoraggio, perché la maggiore libertà di conferimento potrebbe modificare la distribuzione dei rifiuti tra le diverse postazioni – ricorda – Saremo quindi in grado, insieme al gestore, di adeguare le frequenze di svuotamento e, dove necessario, la capacità dei contenitori, con l’obiettivo di evitare sovraccarichi e garantire il decoro urbano. Il nuovo modello punta a coniugare tre elementi fondamentali: comodità per i cittadini, efficienza del servizio e sostenibilità ambientale. Un ruolo importante sarà svolto anche dal nuovo Centro Comunale di Raccolta, che amplia le opportunità di conferimento e contribuisce a rendere più completo il sistema di gestione dei rifiuti. La collaborazione dei cittadini rimarrà decisiva: più possibilità di scelta devono accompagnarsi a comportamenti sempre più corretti e responsabili».