SCARLINO – La coalizione “Scarlino nel Cuore” annuncia la pubblicazione del proprio sito web ufficiale, scarlinonelcuore.it. Un nuovo strumento di comunicazione pensato non solo come vetrina delle attività del gruppo consiliare, ma soprattutto come canale diretto e operativo per i cittadini di tutto il territorio comunale.

«Il nostro ruolo in Consiglio comunale è chiaro: fare un’opposizione attenta e rigorosa, controllando chi governa e portando i problemi dove si decide – sottolinea il Gruppo consiliare di Scarlino nel Cuore –. Questo sito ci permette di avere un filo diretto costante con i cittadini, rendendo il nostro lavoro trasparente e accessibile a tutti in modo semplice e veloce».

Il sito è strutturato in sezioni chiare e accessibili, tra cui un archivio del lavoro svolto (diviso per frazioni), la presentazione della squadra e una rassegna stampa completa.

«Abbiamo voluto creare uno strumento davvero operativo e alla portata di tutti – spiega il coordinatore, Maciej Vella –. La sezione “Segnala un problema” è il cuore del progetto: con un paio di clic dal telefono chiunque può inviarci foto e posizione di un disservizio, che si tratti di una buca, di erba alta o di un lampione spento. Noi raccogliamo la segnalazione, la verifichiamo e la trasformiamo in azione politica, facendoci portavoce del problema nelle sedi opportune. È un modo concreto per dare voce in maniera paritaria a tutte le frazioni, dal capoluogo allo Scalo, dal Puntone a Le Case e Pian d’Alma».

Il portale ospita anche la sezione “Partecipa”, aperta a chiunque voglia mettere a disposizione idee, competenze o un po’ del proprio tempo per il territorio, senza necessità di tessere o esperienza politica. Il sito è visitabile all’indirizzo www.scarlinonelcuore.it.