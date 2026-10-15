FOLLONICA – Il mare, i borghi, la natura e i percorsi da fare a piedi o in bicicletta. Così la Maremma nord si è presentata al Ttg di Rimini, il Ttg Travel Experience, una delle più importanti fiere italiane dedicate alla promozione turistica. Mercoledì 14 ottobre l’Ambito turistico Maremma Toscana area nord ha portato in fiera l’offerta di Follonica, Castiglione della Pescaia e Scarlino.

Tre Comuni, una sola destinazione

A rappresentare il territorio c’erano le assessore al Turismo dei tre Comuni. Per Follonica, il Comune capofila dell’Ambito, era presente Azzurra Droghini. Con lei c’erano Susanna Lorenzini per Castiglione della Pescaia e Silvia Travison per Scarlino.

Durante la giornata le tre assessore hanno presentato l’Ambito al pubblico della fiera. È stata l’occasione per far conoscere le caratteristiche e le opportunità turistiche di questa parte della Maremma. Allo stesso tempo, è servita a valorizzare il lavoro di promozione che i tre Comuni portano avanti insieme.

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«Il turismo non conosce confini»

«Partecipare a manifestazioni come il Ttg rappresenta un’opportunità importante per far conoscere il nostro territorio e il lavoro che stiamo portando avanti come Ambito turistico – dichiarano le assessore Azzurra Droghini, Susanna Lorenzini e Silvia Travison -. Il turismo non conosce confini amministrativi e la nostra forza sta proprio nella capacità di presentarci come un’unica destinazione, mettendo insieme le peculiarità dei diversi Comuni».

Puntare sul turismo lento

Secondo le tre assessore, l’offerta della Maremma nord risponde sempre di più alla richiesta di un turismo lento, fatto di esperienze e di scoperta dei luoghi. «Il mare, i borghi, la natura, i percorsi da vivere a piedi o in bicicletta sono parte di un’offerta che risponde sempre di più alla domanda di un turismo lento – proseguono Droghini, Lorenzini e Travison -. Come Ambito stiamo lavorando con continuità per valorizzare queste opportunità, intercettare nuovi mercati e nuove tipologie di visitatori e costruire una promozione sempre più coordinata. Essere presenti insieme a Rimini significa dare visibilità a questo percorso e rafforzare l’identità turistica della nostra Maremma».