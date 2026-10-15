GROSSETO – Lo spettacolo “Frozen – la magia di Elsa – il musical” inizialmente previsto per Sabato 17 Ottobre alle ore 19 è stato spostato per cause non dipendenti dal nostro teatro al giorno Domenica 15 Novembre alle ore 17.
L’organizzazione si scusa per il disagio e invita coloro che hanno già acquistato a conservare il biglietto per la prossima data.
Chi volesse richiedere il rimborso non potendo partecipare per vari motivi può farlo o andando nel punto vendita dove ha acquistato o seguendo la procedura di rimborso su https://www.rimborsi.ticketone.it/