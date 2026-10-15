ORBETELLO – La giunta del Comune di Orbetello ha rinnovato, su base triennale, la collaborazione con la Cri Costa d’Argento e la confraternita della Misericordia “Simone Crociani” di Albinia per i servizi accessori di protezione civile, facendosi carico del finanziamento, per un investimento totale di 60mila euro.

«Abbiamo rinnovato fino al 2028 la convenzione di protezione civile con la Misericordia di Albinia e la Croce Rossa di Orbetello – spiega il sindaco, Andrea Casamenti – un sentito ringraziamento va all’ufficio protezione civile del Comune e al delegato Roberto Berardi. Un ringraziamento va anche alla Misericordia di Albinia e alla Croce Rossa di Orbetello per la professionalità e l’impegno che profondono sul territorio per garantire la sicurezza e la salute di cittadini e turisti».

«L’ufficio di protezione civile del Comune è chiamato – aggiunge il delegato di riferimento, il senatore Roberto Berardi – ad assicurare la sicurezza del territorio e della cittadinanza ed è importantissimo avere la garanzia di professionalità che i volontari e gli operatori delle organizzazioni di soccorso possono garantire nelle situazioni di emergenza».

«In particolar modo la nostra Croce Rossa e la nostra Misericordia – dice ancora Berardi – sono due realtà capillari ed estremamente radicate sul territorio, i cui volontari e operatori sono ben voluti e rispettati, un cardine e un punto di riferimento per la nostra comunità. E’ perciò con rispetto e gratitudine che abbiamo chiesto nuovamente la loro collaborazione per supportare il piano di protezione civile dell’Ente e rinnovato la convenzione. A tutti loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti».