SEGGIANO – Un incontro per informarsi e approfondire il tema della prevenzione del tumore al seno. Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 17.30, la Sala Convegni del Palazzo comunale di Seggiano, in via Trento e Trieste 19, ospiterà “La prevenzione fa la differenza”, iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità Uomo/Donna Zona Amiata Grossetana, in collaborazione con il Comune di Seggiano, nell’ambito di Ottobre in Rosa.

Interverrà la dottoressa Maria Cristina Pacchiarotti, direttrice della Uosd Chirurgia Senologica dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. L’appuntamento offrirà alla cittadinanza un’occasione di informazione e confronto sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sull’accesso alle cure.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Lucia Nannetti, presidente della Commissione Pari Opportunità Amiata Grossetana, e di Laura Cassani, consigliera del Comune di Seggiano e componente della Commissione.

“Ottobre in Rosa è un impegno concreto del nostro territorio per diffondere informazione e consapevolezza – dichiara la presidente Lucia Nannetti –. Vogliamo offrire alle persone occasioni accessibili di incontro con i professionisti della salute, in cui poter ascoltare, fare domande e ricevere risposte. Ringrazio il Comune di Seggiano per la collaborazione e la dottoressa Pacchiarotti per la disponibilità a mettere la propria professionalità al servizio della comunità”.

L’incontro è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.