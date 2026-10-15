FOLLONICA – Si è svolta nella mattina di ieri, 14 ottobre, alla Prefettura di Grosseto, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto e dedicata all’esame della situazione della sicurezza nel Comune, con particolare riferimento ai recenti episodi di furto ai danni di attività commerciali.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Follonica, unitamente ai rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, che hanno portato all’attenzione del Comitato le preoccupazioni manifestate dagli operatori economici del territorio in relazione al ripetersi di eventi predatori – con particolare riferimento ai recenti episodi di furto ai danni di attività commerciali – che, oltre a determinare danni materiali, incidono sul senso di sicurezza della comunità locale e degli esercenti.

Nel corso della riunione i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno evidenziato le difficoltà e il crescente stato di preoccupazione degli operatori commerciali interessati. «Abbiamo voluto rappresentare la voce di tanti commercianti che chiedono di poter lavorare senza vivere nella paura di subire l’ennesimo furto e in questo senso, desidero esprimere apprezzamento per l’attenzione e la disponibilità manifestate dalla Prefettura, che ha prontamente favorito un momento di confronto costruttivo tra tutti i soggetti interessati» – dichiara il Sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

Nel corso dell’incontro, fa sapere la Prefettura in una nota, è stato effettuato un approfondito esame della situazione, anche alla luce degli elementi forniti dalle Forze di polizia, ed è stata condivisa la necessità di proseguire nell’attività di monitoraggio e di valutare ulteriori iniziative volte a rafforzare l’azione di prevenzione e controllo nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

La Prefettura procederà ad approfondire, nell’ambito delle competenti sedi istituzionali, la possibilità di promuovere ulteriori forme di collaborazione e partecipazione civica a supporto delle attività di osservazione e segnalazione sul territorio, nel pieno rispetto delle attribuzioni delle Forze di polizia e delle normative vigenti.

«L’incontro odierno – ha dichiarato il Prefetto Paola Berardino – ha consentito di condividere un quadro aggiornato della situazione e di individuare ulteriori percorsi di approfondimento. Attraverso appositi incontri con le Forze dell’ordine saranno valutate le soluzioni più adeguate a rafforzare l’attività di prevenzione e controllo del territorio. La Prefettura continuerà a garantire il necessario coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte, nella consapevolezza che la tutela delle attività economiche e la sicurezza delle comunità locali costituiscono obiettivi prioritari».

La riunione si è svolta in un clima di fattiva collaborazione istituzionale, confermando la comune volontà di adottare ogni utile iniziativa per rafforzare la sicurezza del territorio e sostenere il tessuto economico locale.