GAVORRANO – Filcams Cgil Grosseto e Fisascat Cisl Grosseto esprimono soddisfazione per l’accordo raggiunto per la ripartenza del servizio di refezione scolastica nei territori di Gavorrano e Scarlino.

A partire da lunedì 19 ottobre, il servizio riprenderà nelle scuole dell’infanzia e primarie di Gavorrano e Scarlino, consentendo quindi anche la ripresa dell’attività lavorativa delle operatrici e degli operatori coinvolti. La soluzione è stata individuata in via temporanea, in attesa della definizione del contenzioso relativo all’affidamento dell’appalto.

«Siamo soddisfatti per l’accordo raggiunto, che permette di confermare la ripartenza del servizio dal 19 ottobre e, soprattutto, di restituire alle lavoratrici la possibilità di tornare al lavoro dopo settimane di incertezza e assenza di retribuzione», dichiarano Sara Tosi, segretaria di Fisascat Cisl Grosseto, e Pierpaolo Micci, segretario di Filcams Cgil Grosseto.

«In questi giorni è stato mantenuto un confronto continuo con Vivenda S.p.A. e le sindache di Gavorrano e Scarlino, con l’obiettivo di individuare una soluzione concreta che permettesse di riattivare il servizio e tutelare il personale coinvolto, garantendo il mantenimento delle medesime condizioni contrattuali, occupazionali e del monte ore precedentemente applicate. Si tratta di un risultato importante, perché consente di tutelare il personale e di garantire al tempo stesso la continuità di un servizio essenziale per le famiglie e per i bambini» sottolineano Tosi e Micci.

I due segretari sottolineano inoltre la disponibilità manifestata sia dall’azienda sia dalle amministrazioni comunali di Gavorrano e Scarlino ad aprire un tavolo di confronto e monitoraggio, con l’obiettivo di verificare l’andamento del servizio e affrontare tempestivamente eventuali criticità.

«L’accordo rappresenta un passaggio importante per lavoratrici che, a causa della sospensione del servizio, si sono trovate senza lavoro e senza retribuzione, in una situazione di forte incertezza. Allo stesso tempo, non possiamo dimenticare il disagio subito dalle famiglie – rimarcano Tosi e Micci – Come organizzazioni sindacali continueremo a seguire con attenzione la situazione, verificando il rispetto degli impegni assunti e delle condizioni riconosciute al personale».

Resta ora l’attesa per la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale sul ricorso relativo alla gara d’appalto. La sentenza dovrà chiarire a quale impresa sarà assegnato definitivamente il servizio, dopo la sospensione dell’avvio della nuova gestione disposta nell’ambito del contenzioso.

«Una volta definito l’esito del ricorso e individuata l’azienda definitivamente assegnataria, le lavoratrici passeranno alle dipendenze della ditta subentrante. Anche in quella fase sarà fondamentale garantire continuità occupazionale e piena applicazione delle clausole sociali», ricordano Tosi e Micci.

«Dopo le difficoltà affrontate dalle famiglie e dalle lavoratrici, la ripartenza del 19 ottobre rappresenta un primo risultato concreto – concludono –. Attendiamo quindi la decisione del Tar, prevista per oggi, 15 ottobre, consapevoli che solo dopo quella pronuncia sarà possibile avere un quadro definitivo sull’affidamento del servizio. Ora è necessario proseguire il confronto con responsabilità e trasparenza, monitorando fino alla conclusione la vicenda amministrativa e la definizione dell’affidamento definitivo del servizio».