FOLLONICA – Un premio che va oltre una singola attrazione e riconosce una visione, una scelta imprenditoriale e un progetto creativo sviluppato internamente. Acqua Village Water Theme Parks chiude la stagione 2026 con un risultato particolarmente significativo agli European Star Award: Kupua – l’isola perduta, inaugurata quest’estate ad Acqua Village Follonica, conquista il quinto posto nella categoria “Europe’s Best New Theming 2026”, dedicata ai migliori nuovi progetti di tematizzazione realizzati in Europa.

Un risultato ancora più importante guardando la classifica: Kupua è l’unico progetto italiano presente nella top ten e si inserisce in un panorama che vede al primo posto World of Frozen di Disney Adventure World, in Francia, accanto ad alcuni dei più importanti progetti realizzati quest’anno nei parchi europei.

Per Acqua Village Water Theme Parks il riconoscimento assume un valore particolare perché premia la strada intrapresa negli ultimi anni dalla famiglia Padroni: non affidare semplicemente all’esterno la creazione dell’identità dei propri parchi, ma dotarsi di un proprio laboratorio creativo e progettuale. Nasce da questa visione Acqua Village Studio, guidato da Riccardo Fara, direttore creativo e imagineer, con l’obiettivo di ideare e sviluppare internamente concept, storytelling, identità e tematizzazione delle nuove aree.

Kupua rappresenta oggi l’espressione più completa di questo percorso. Un progetto nato partendo dall’idea e dalla ricerca per arrivare al disegno e alla progettazione della tematizzazione. Una scelta che permette ad Acqua Village di costruire un universo riconoscibile e originale, pensato esclusivamente per i propri Water Theme Park e non replicato in altri parchi.

Per la realizzazione delle scenografie di “Kupua, l’Isola Perduta”, il progetto sviluppato da Acqua Village Studio si è avvalso della collaborazione di Panel System, che ne ha curato la progettazione esecutiva e la realizzazione. La direzione tecnica e la direzione del cantiere sono state seguite da Luca Serafini, direttore del parco di Follonica. Alle pitturazioni delle scenografie in stile Tiki ha inoltre contribuito Dario Vella, artista di fama internazionale.

«Questo è probabilmente il riconoscimento che più rappresenta ciò che abbiamo cercato di costruire negli ultimi anni – commenta Marcello Padroni di Acqua Village –. Abbiamo fatto una scelta precisa: investire non soltanto nelle attrazioni, ma nelle idee e nelle competenze, creando con Acqua Village Studio un laboratorio capace di sviluppare internamente la nostra visione. La tematizzazione dei nostri parchi deve avere un’identità che appartenga ad Acqua Village e che non si possa trovare altrove. Essere l’unico progetto italiano in questa classifica e vedere Kupua accanto a realizzazioni di livello internazionale, con Disney al primo posto, ci rende particolarmente orgogliosi e ci conferma che la scelta fatta è quella giusta. È una strada sulla quale continueremo a investire».

Agli European Star Award 2026 il risultato di Kupua si accompagna ad altri due riconoscimenti per Acqua Village Water Theme Park Follonica. Kona – lo scivolo del tempio, inaugurato quest’estate proprio all’interno della nuova area, si è classificato al quarto posto tra le “Europe’s Best New Water Attractions”, mentre Apo – lo scivolo anello, aperto nel 2024, è entrato nella top ten delle “Europe’s Best Water Slides” conquistando il decimo posto.

Tre riconoscimenti che arrivano a pochi giorni dalla conclusione della stagione 2026. Domenica 13 settembre i Water Theme Park di Follonica e Cecina hanno salutato gli ultimi ospiti dopo un’estate che ha segnato un nuovo passaggio nel percorso di crescita del gruppo.

Gli European Star Award vengono assegnati da una giuria internazionale e indipendente di esperti del settore e premiano ogni anno le eccellenze del panorama europeo dei parchi tematici e acquatici.

Per Acqua Village Water Theme Parks la stagione si chiude quindi con una conferma importante e, allo stesso tempo, con uno sguardo già rivolto al futuro. Il percorso proseguirà con nuovi investimenti e nuovi progetti, continuando a puntare su Acqua Village Studio e sulla capacità di sviluppare internamente concept e tematizzazioni originali, per costruire un’identità sempre più forte e riconoscibile per i parchi di Follonica e Cecina.