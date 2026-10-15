FOLLONICA – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 ottobre, nella zona industriale di Follonica, sulla vecchia Aurelia.

Secondo una prima segnalazione, nell’incidente sarebbero coinvolte una motocicletta e un’automobile. Sul posto è stata notata una persona a terra, accanto alla moto, mentre l’auto si trovava ferma nelle vicinanze.

È intervenuta un’ambulanza per prestare i primi soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e, al momento, non si conoscono le condizioni della persona coinvolta.

Sul posto la Polizia Municipale che si occuperà di accertare la dinamica dell’incidente.