GROSSETO – Sono stati i vicini che hanno sentito un forte odore di fumo a dare l’allarme. Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina in via Liri, nella zona del tribunale, a Grosseto.

A causa di una pentola lasciata sul fuoco, in un appartamento del terzo piano, è bruciata la marmellata che veniva scaldata. All’interno una persona anziana che si è accorta quasi subito della cosa è ha autonomamente spento il fornello.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e autopompa serbatoio (Aps), autoscala e mezzo fuoristrada, è stato finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza dei locali e dell’incolumità della donna. La persona nell’appartamento stava bene.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, Polizia municipale e Croce Rossa di Grosseto.